Cela fait des années maintenant qu'Intel trimbale le même petit bout d'aluminium (qui s'est d'ailleurs rapetissé au fil des générations, mais pour 30 euros vous pouvez toujours aussi acheter la version évoluée BXTS15A, datant de 2015) surmonté d'un moulin pas bien discret, le fondeur avait simplement fait l'effort en 2020 de proposer une version « black » de son ventirad stock, mais sans aucun autre changement et uniquement pour une poignée de modèles. Pendant ce temps-là, les acheteurs d'un processeur AMD ont pu apprécier une gamme Wraith complète autrement plus esthétique et efficace, parfois même avec des loupiottes et donc bien loin du simple radbox.

Qu'à cela ne tienne, la rumeur a commencé à circuler qu'Intel aurait un peu plus sérieusement redessiné la « solution thermique » devant accompagner les CPU Alder Lake-S en boite sur LGA1700. Il s'agirait d'une série nommée « Laminar » et qui compterait trois modèles au design résolument plus moderne : le RH1 pour i9, le RM1 pour i7, i5 et i3, et le RS1 pour Pentium et Celeron. Ceux-ci auraient été conçus par Intel en partenariat avec ses clients et ses partenaires.

Not sure if real, intel hasn't gotten the hint if these are real lol. pic.twitter.com/8YTFtiylMz — Ayxerious (@ayxerious) September 10, 2021

Le plus grand de tous, le RH1 serait bien celui qui se démarquerait le plus du modèle existant, puisqu'il semble laisser de côté les 4 pattes avec pins à presser dans la carte mère pour un système à vis plus moderne (et solide), et avec ceci des loupiottes (ARGB ?) seraient aussi de la partie dans le ventilateur horizontal ! Les deux autres conserveraient le système de fixation à l'ancienne, avec plus ou moins d'ailettes en alu sur une base en cuivre, avec pour seule folie ce qui semble être un anneau RGB pour le Laminar RM1.

Personne ne contredira qu'il est grand temps qu'Intel rafraichisse un peu son ventirad d'origine, ne serait-ce que pour le rendre plus pertinent, alors qu'AMD a rénové ses Wraith avec les Ryzen 3000. Mais notons aussi que ces Laminar ne se destineraient à priori qu'aux références 65 W de la génération. Bien entendu, allez savoir si tout ça est finalement bien vrai et qu'il ne s'agit pas que d'un simple dessin fictif par un « fan » un peu créatif comme il en circule parfois. Alder Lake étant prévu pour l'automne, on ne tardera pas à être fixé. En attendant, il est tout de même bien difficile d'imaginer le renouveau architectural qu'est censé représenter cette 12e génération être accompagné du vieux ventirad stock d'antan, non ?