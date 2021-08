Alors que la langueur est de mise en ce qui concerne les GPU manufacturés par Intel — entre la pénurie et l’absence de communication à ce sujet par la firme lors de sa dernière conférence, le temps se fait long —, voilà qu’une fuite ravive (enfin ?) la hype. Colportée sur Twitter par un Tum_Apisak que l’on ne présente plus désormais, cette dernière concerne la future version en carte graphique dédiée de Xe, à savoir Xe-HPG.

Bien que des images officielles circulent depuis quelque temps sur le net, rien n’est encore certain sur les caractéristiques finales des puces : la plus grosse devrait intégrer 512 Execution Units, sachant que Xe-LP, déjà sorti, en propose 96. De manière assez logique, nous devrions donc avoir également des versions à 128 EU et 256 EU, voire quelques cartes intermédiaires (384 EU ?) histoire de boucher les trous ; et le score du jour semble bien nous donner raison, avec, aux commandes, un carte Xe DG2-128 flashée sur GeekBench.

Pour le score complet, c’est ici

Donnée pour une fréquence de 2,2 GHz assez impressionnante — les fuites précédentes mentionnaient 1,8 GHz, et Xe en tant qu’iGPU ne dépasse pas les 1,3 GHz — le bousin a été testé sur une mobale de chez ASUS, la B560M-PLUS, adjointe à 16 Gio de RAM et un CPU Rocket Lake, l’i5-11400T. Rien d’anomal de ce côté, en revanche, les 4,67 Gio de VRAM détecté par le benchmark le sont davantage : un souci de pilote ? En tout cas, le score n’est pas franchement appétissant pour le moment, et placerait la carte au niveau de cartes comme la RX 550 ou la bien vieille GTX 660 Ti. Clairement, la carte va avoir encore besoin d’optimisations supplémentaires avant de sortir sur nos étals ! (Source : HeXus)