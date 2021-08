no ragotz

Si vous ne savez pas qu'Intel prépare du GPU, c'est que vous débutez dans le monde merveilleux du hardware. Il y a quelques semaines, au Computex, Raja Koduri avait montré son GPU le plus puissant théoriquement de sa gamme, le DG2-512. Des estimations de surface laissaient paraitre que le GPU pourrait être aussi puissant que celui de la RTX 3070, et donc que la RX 6700 XT. Tout cela peut-être retrouvé sur ce billet, ou encore celui-là. Mais la question de savoir quand nous pourrons y poser nos doigts dessus pourrait avoir trouvé une réponse, chez le réseau Weibo.

C'est Hardware Academy qui affirme que le géant bleu dévoilera sa carte/gamme au prochain CES, en janvier 2022. D'un autre côté, nous avions également émis cette hypothèse, plausible compte tenu du leak de Koduri au Computex, qui montrait quand même un GPU plutôt bien finalisé, et donc plus proche de la production que de la conception. Et quel meilleur salon que le CES pour faire un lancement en grande pompe ?

Il faut avouer que les préoccupations des joueurs, ne sont pas de savoir si tel GPU ou tel autre arrive, mais que peut-on acheter sans se ruiner, car si les disponibilités sont bien là sur le Neeed sur tous les GPU, les prix restent honteusement élevés, Intel y échappera-t-il, lui qui a une politique tarifaire toujours avantageuse... pour sa banque ?