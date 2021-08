Avec le Ray Tracing et les dernières générations de moteur de rendu 3D, une espèce de configuration a totalement disparu : les multi-GPU. En effet, entre la consommation croissante des flagship, leur montée en prix et les désavantages liés à la « faible » quantité de mémoire VRAM obtenue en doublant les puces — les données étaient copiées sur chaque carte, d’où les règles type « la VRAM ne s’additionne pas en SLi/CrossFire » — les configurations multi-GPU haut de gamme ont été remplacé par des mono-GPU de tarif et de consommation, finalement, relativement équivalents... sans les soucis de tearing ou de pilotes que causaient les premières cités.

Pour autant, NVIDIA continue de délivrer son NVLink chez les professionnels, et AMD a déjà « récemment » sorti des modèles à deux dies comme la Radeon Pro Duo, ou la microarchitecture CDNA, extensible sur plusieurs cartes. Dans quel but ? Hé bien, certaines tâches gourmandes en calcul autre que le jeu sont, elles, friandes de davantage de puissance de calcul et de mémoire, le tout dans un encombrement réduit. C’est cette cible-là que comptent séduire les rouges avec la carte du jour, la Radeon Pro W6800X Duo ; avec, comme contrainte spéciale concernant la taille, sa compatibilité — et même son exclusivité — avec le Mac-à-fromage Mac Pro d’Apple.

Si jamais vous manquiez de VRM...

Sous la carlingue, rien de bien neuf : du RDNA 2 sous la forme de, grosso modo, 2 RX 6800 XT collées ensemble : 2x60 CU, 2x3840 SP, 2x128 Mio d’Infinity Cache, et un total de 64 Gio de GDDR6 (2x32 Gio, vous l’aurez deviné) ; les cartes de la série Radeon Pro étant en effet doublement équipées par rapport aux GPU grand public histoire de leur offrir un argument marketing. Point de fréquence annoncée, mais des performances de 30,2 TFLOPS en FP32, contre 16 TFLOPS pour la W6800 (sa moitée, sur segment professionnel) : logique, et même plutôt couillu vu la diminution du TDP à 400 W (et non 2x300 W !).

Tarifée en option de remplacement de la Radeon Pro 580X initiale pour pas moins de 4 600 $, il vous faudra clairement une application cruciale pour faire usage de la bête ! Pour autant, le coût est loin d’être délirant, puisqu’une seule Radeon Pro W6800 est facturée 2250 $, pour des caractéristiques proches d’une demi-W6800X duo.