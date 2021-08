Ce n'est pas la première fois que les noms d'ASUS et de NOCTUA sont associés, si vous vous souvenez bien, les AIO Ryujin 2 sont équipés de moulins de Mr Hibou type Industrial. Mais par contre ce serait la première fois qu'ils le seraient sur le secteur des cartes graphiques. En effet, les cartes de la gamme Strix récupèreraient un cooling Noctua, le premier modèle a été repéré sur le site de l'EEC sous le nom de "RTX3070-8G-NOCTUA". C'est bien inédit ce type d'association, mais comme vous le savez, voir son nom inscrit chez l'EEC ne certifie pas une sortie commerciale effective.

Du coup, un mail fut lancé à ASUS par HWCooling, concernant ce binôme, et la réponse, bien que négative, laisse paraitre beaucoup de non-dits.

I cannot comment on this yet, hopefully soon thought ;)

Quand la chose n'existe pas, ou n'est pas prévue, un non, c'est un non, ce n'est pas un non mais ! Cela semble confirmer que le projet est bien avancé, après tout il y a pire comme moulin que ceux de Noctua, à la solidité éprouvée. Imaginons même une carte équipée de bousins au Sterrox, comme les dernières générations, ce serait une grande idée vu le silence et l'efficacité des versions 120 mm, que nous avions testées dans nos colonnes.