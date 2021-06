Il y a plusieurs jours de cela, Raja Koduri avait teasé son GPU nommé DG2-512, c'est-à-dire le plus gros qu'il ait pu usiner depuis sa prise de fonction depuis quelques années. Les twittos ont tenté d'estimer la surface du die, avec des résultats complètement différents, allant du simple au double pour une même image, tout est donc question de point de vue. Selon les dernières mesures plus plausibles, le DG2-512 aurait une surface peu ou prou identique au GA104 des RTX 3070 series, et un chouia plus que la RX 6700 XT. Et c'est là que les twittos reviennent à la charge. Tum Apisak, calme depuis des semaines, a posté une série de nombres et de pourcentages.

Il affirme que la DG2-512 à 1.8 GHz aurait 92% des perfs de la RX 6700 XT, la RTX 3070 97% de la même carte Navi 22. Sans dire quel benchmark a été utilisé pour établir ce curieux classement, on pense fatalement que c'est 3D Mark, lieu où les Radeon RDNA 2 sont plus à l'aise que les Ampere, alors qu'en gaming, la RTX 3070 est bien devant la RX 6700 XT d'une bonne dizaine de pourcents. On aurait quand même un ordre d'idée, qui doit rester ce qu'il est : une rumeur, certes alléchante et cohérente compte tenu des 4096 unités de calcul, mais rien d'officiel. Et quand on sait la place que prennent les pilotes dans le succès des cartes, Intel ayant un passif laborieux sur ce point, on se dit qu'il y a encore du boulot.