En ces temps difficiles de pénuries, les joueurs ont bien du mal à se trouver une carte graphique plus puissante, les mineurs ne sont pas mieux lotis (quand on ne trouve pas une carte, cherchez donc de quoi remplir toute une ferme...) et les entreprises ont, elles aussi, leurs choix à effectuer. En effet, avec une capacité de production limitée, les fabricants de cartes graphiques doivent choisir à l’aveugle la répartition de leur carnet de commandes aux fonderies, c’est-à-dire quelle puce fournir en priorité.

NVIDIA comme AMD ont choisi l’approche la plus rentable : mise sur le haut de gamme, à tel point que les GPU les moins performants tels la RX 6600 ou la RTX 3050 n’existent à l’heure actuelle qu’en version (respectivement) pour professionnel et mobile. De ce fait, les cartes de génération précédente restent au catalogue, telle la peu coûteuse RTX 2060, seule rescapée du refresh de juillet 2020.

Cependant, des rapports de chez iTHome, tout droit sortis de la région Asie-Pacifique, annonce que les verts auraient encore plus radicalisée leur production en divisant par deux leurs demandes en RTX 2060 afin de favoriser les nouvelles RTX 3000. Cela pourrait s’expliquer par une volonté d’imposer les cartes LHR, à puissance en minage réduite, comme les seules disponibles à la vente ; tout en s’assurant des rentrées plus que correctes : les marges sont en effet plus que confortables sur les cartes les plus chères. Quant aux GTX 1650, elles aussi remises en production en début de pénuries, ces dernières ne seraient pas encore touchées ; mais cela pourrait également arriver dans un futur proche. À voir si le caméléon compte, enfin, sortir ses cartes abordables de génération Ampère ! (Source : WCCFTech)

Sinon, Fluide Glacial a une solution pour vous...