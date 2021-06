L'E3 bat son plein, et forcément les annonces défilent. Nous avons retenu parmi les plus grosses et réputées de ce salon qui se terminera mardi, et qui a commencé samedi dernier. Voici l'armada Microsoft, gage que chaque jeu de la news sortira bien un jour. On attaque par The Outer World 2, qui a donné comme seule certitude, son titre ! Le jeu prend racine dans le même environnement que le premier, c'est coloré, et ça semble sympa, s'il améliore les défauts de son ainé paru en 2019, il marchera bien.

Ensuite, on file au Mexique, lieu où prendra scène les pérégrinations des bolides de Forza Horizon 5. Turn10 est aux commandes, gage de qualité et d'optimisation impeccable, les 3 et 4 étaient visuellement très réussis, tout en tournant sans trop de casse sur des machines faibles. Certes, c'est de l'arcade à fond, mais c'est fun et le plaisir est immédiat, cela rappelle les plus belles heures de Colin McRae Dirt 2. Le jeu déboulera en novembre 2021.

Age of Empire 4 est en développement depuis pas mal de temps, c'est une chose qui est sue de toutes et tous. C'est une licence iconique de la Raymonde, au même titre que le Motocross Madness, ou les Combat Flight Simulator. Il y aura 8 civilisations à choisir, 4 campagnes et plus de 35 missions pour chacune d'entre elles. L'E3 a permis à Microsoft de dévoiler du gameplay, à voir !

Diablo revient, mais contrairement à ce que vous pensez, c'est Diablo 2 Resurrected qui va se pointer finalement le 23 septembre prochain. Ce silence spécial implique de facto que Diablo 4 ne sera pas lancé cette année. On avait déjà eu droit à un comparatif visuel entre le remaster et le jeu originel, c'est une bonne nouvelle puisque le 2 avait eu d'excellents échos.

On retourne chez les Bordelais, à la grande joie de notre Éric national. Après avoir terminé Flight Simulator pour le compte de Microsoft, Asobo offre une suite à A Plague Tale, avec l'opus nommé Requiem. Ce sera le même duo qui pourra postuler pour la fratrie la moins chanceuse du monde, à savoir Amicia et Hugo, les deux ayant de nouvelles aventures à faire. La sortie en revanche aura lieu en 2022.

On continue par un survivant. Pas loin de détrôner Duke Nukem et son Forever, STALKER 2 a le mérite d'être cette fois sur les rails, et les bons ! La preuve ? Malgré une sortie du jeu paramétrée pour 2022, nous avons droit à du gameplay, et c'est bien la première fois. Nous savons que c'est l'Unreal Engine 4 qui animera tout ça, et nous attendrons le lancement, pas qu'on y ait pris goût, mais on n'a surtout pas autre choix que de faire confiance aux développeurs. Ça semble bon !

Battlefield 2042 sortira le 22 octobre prochain, et nous avions déjà eu des détails en fin de semaine dernière. Ce que nous n'avions pas encore eu, c'est du gameplay. En voici dans un nouveau trailer de 3 minutes, qui montre qu'il va falloir ne pas avoir le vertige, même virtuel ! Du Battlefield en somme, pêchu et qui semble très exigeant !