Déjà ! Battlefield fait parler la poudre alors qu'il vient tout juste d'être annoncé pour le 22 octobre prochain, ce qui en choquera plus d'un ou ravira les fans de Michael Bay, au choix. En tout cas il est bel et bien présent dans le classement hebdomadaire des meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions), au même titre que... Battlefield V. Ce n'est évidemment pas le seul à faire parler de lui, et outre la surprenante perf du dernier Guilty Gear, on notera le retour en fanfare du très joli It Takes Two, dont les quelques grammes de finesse font plaisir dans ce monde de brutes.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 23 Semaine 22 1 GUILTY GEAR -STRIVE- Going Medieval 2 It Takes Two ARK: Genesis Season Pass 3 GUILTY GEAR -STRIVE- Sea of Thieves 4 Battlefield 2042 Necromunda: Hired Gun 5 Valve Index VR Kit ARK: Survival Evolved 6 Going Medieval Valve Index VR Kit 7 CS:GO Prime Status Upgrade Grand Theft Auto V 8 Battlefield V Mass Effect™ Legendary Edition 9 Grand Theft Auto V Battlefield V 10 ARK: Genesis Season Pass No Man's Sky

Quant aux ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), on peut considérer que le calme revient avant la potentielle tempête. Car si Biomutant n'est plus présent que sur les consoles "old-gen" (PS4 et Xbox One), RE8 surfe toujours sur la new-gen, au même titre que FIFA 21 qui revient gentiment dans la partie. Sur PC, quasi retour à la normale également avec toutefois la simu de gestion de vélo annuelle qui marque le coup.