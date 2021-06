Avec la RTX 3080 Ti, les verts ont poursuivi un double objectif ; d’une part, proposer une carte capable de tacler la RX 6900 XT en rastérisiation, le tout à un tarif (théorique...) inférieur à la trop coûteuse RTX 3090 ; et, d’autre part, limiter le hashrate des mineurs. En effet, la carte bénéficie, tout comme les futures versions x02, de la protection anti-minage des verts réduisant par environ un facteur 2 les performances en excavation d’Ethereum.

Néanmoins, ce n’est pas parce que la carte se prénomme RTX que seuls les joueurs avides de Ray Tracing ont le droit de s’équiper : les capacités de la belle en deep learning, provenant entre autres de l’intégration des Tensors Cores capable de produits matriciel, en font une cible de choix pour un usage semi-professionnel. Or, l’utilisation des suites logicielles dédiées s’effectue le plus souvent sous Linux et, depuis le perfectionnement de Proton, il est également possible d’utiliser l’OS manchot pour jouer.

Tout cela est bien beau, mais pour quelles performances ? Hé bien, notre confrère Phoronix a testé la belle en version FE face à toutes ses concurrentes (RDNA2, Turing ainsi que les autres de la série 3000) à l’exception de la RX 6900 XT, et le résultat est sans appel. De manière exacerbée par rapport à Windows, les verts mène la danse avec une RTX 3080 Ti à seulement 3 % (en moyenne géométrique) de la RTX 3090. En dépit de l’absence du flagship rouge, nous pouvons tenter d’extrapoler face à la RX 6800 XT, qui se classe à environ 6 % en dessous de la RTX 3080 — notre test les plaçait à égalité. La tendance s’accentue encore plus en Ray Tracing, désormais possible a l’aide des extensions Vulkan, où aucune carte rouge testée n’arrive a dépasser la RX 2060 SUPER, et de loin. Manque de maturité des pilotes ? Faiblesse architecturale ? Pour en savoir davantage, direction le test complet !