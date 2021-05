NVIDIA va lancer des GPU en version x02, afin de limiter le hashrate de l'Ethereum, et donc l'intérêt des mineurs pour ses GPU. On a vu qu'il y aura une RTX 3060 v2, des RTX 3070 et 3080 LHR, acronyme de Low Hashrate. On ne sait pas si les RTX 3070 Ti et 3080 Ti en seront pourvues, ou même si la RTX 3090 y basculera. Mais le coeur de meule devrait passer sous cette nouvelle révision, cela semble acquis dans la mesure où des cartes LHR des partenaires ont déjà été flashées.

Mais dans la tourmente des prix fous, seules les Founders Edition luttent et respectent leur MSRP, contre vents et marées. En outre, leurs qualités indéniables les rendent finalement très recherchées. En plus d'offrir les mêmes performances que les autres cartes, elles évitent à l'acheteur une dilatation anale extrêmement douloureuse, plus de deux fois moins chères que les customs actuellement.

Alors la question de Founders Edition LHR s'est posée, et le caméléon y a répondu. Non, il n'y aura pas de telles cartes, ce seront des GPU classiques qui continueront à alimenter la chaine FE. Déjà qu'elles sont produites en petits volumes, leur intérêt ne va cesser de croitre, et on peut dire sans hésitation que celle ou celui qui réussira à en choper une aura touché le Graal, car c'est devenu un Graal depuis près de huit mois. (Source)