Sniper Ghost Warrior Contracts 2, et pim, et pam et pim pam poum !

Chaque fois que la licence revient aux affaires, c'est avec la même recette. En même temps, on joue à ce jeu, non pas pour faire comme un dénommé Sam en totale poésie bucolique, mais pour tuer sournoisement et comme un vétéran US le ferait de sa fenêtre sur la rue. Bref, c'est un jeu de psychopathe, et c'est fatalement mieux de le faire via la 3D que dans la vraie vie. Ça mouline, comme toujours, avec le CryENGINE de Crytek, sous DX11, donc pas spécialement une version ouverte aux technologies modernes. C'est une valeur sûre pour autant, pas trop de risques techniques de la part des développeurs.

Gamegpu a testé le bousin sur le panel habituel, et les définitions usuelles. En FHD, les résultats sont assez disparates. Si une poignée de cartes NVIDIA sont bloquées à 168 ips, et AMD à 139 ips, on voit que le jeu aime le vert, une RTX 2070 SUPER étant devant n'importe quelle Radeon, incluant RDNA 2 et la redoutable RX 6900 XT en rastérisation. Toutefois, les cartes Polaris apprécient le jeu, la GTX 1060 6 Go étant dominée assez aisément par la RX 580 et surtout la RX 590, même si sa vraie concurrente sortie en même temps était la RX 480, absente du panel.

En montant d'un cran, les RTX 3080 et 3090 d'un côté et RX 6800 et 6900 XT conservent leurs moyennes, et elles constituent désormais le quatuor de tête dans l'ordre annoncé, la RX 6700 XT finalement revenant à sa place, devant la RTX 3070 et 2080 Ti. Ça devient compliqué pour la GTX 1060 6 Go, pour taper les 60 ips, il faut se tourner vers la GTX 1660 SUPER 6 Go, ce n'est pas un problème de VRAM donc.

Enfin, en UHD, étonnement, la RX 6900 XT passe bien devant la RTX 3090, pourtant largement en avance sur les définitions inférieures, et traditionnellement la meilleure en UHD. La RX 6800 égale la RTX 3080, alors que la RX 6700 XT reste entourée des RTX 2080 Ti et RTX 3070. Ensuite, il y a une batterie de cartes entre 50 et 60 ips, il faut taper dans de la RTX 2080 et plus, on notera que la Radeon VII y figure ! Au final, ça mouline bien, même si le comportement général des cartes est assez différent de ce que nous connaissons des forces en présence.