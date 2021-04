Il y a peu, nous vous rapportions que le caméléon avait (enfin) renouvelé avec le support de la virtualisation de ses cartes pour joueurs, permettant de connecter sans encombre une GTX ou une RTX à une machine virtuelle Windows au moyen du PCI passthrough, officialisant une zone d’ombre de ses pilotes. Néanmoins, tout n’était pas si rose, car la fonctionnalité ne permettait alors que de ne passer qu’un GPU par machine virtuelle, et ce afin de promouvoir les gammes professionnelles, Quadro et ex-Tesla.

Or, voilà qu’un Redditeur du nom de CannotGiveUp a un remède à cela : un programme réalisé par @DualCoder, @KrutavShah et @jonpas, permettant de déverrouiller les capacités de virtualisation de votre GPU. Le principe est simple : faire passer votre carte à base de GP102, GP104, TU102, TU102 et GA102 pour un équivalent Tesla/Quadro officiellement supporté et squalala, vous êtes partis !

Tout cela est bien beau, mais quelle était la restriction exactement ? Hé bien, tout l’écosystème verts vGPU, permettant de connecter plusieurs GPU sur une machine virtuelle ou, inversement, partager un GPU entre plusieurs VM est désormais accessible... Sous condition de possession d’une licence de la part de NVIDIA, il ne faudrait pas trop en vouloir quand même ; notez de surcroît que seuls les hyperviseurs en provenance de VMware, Citrix, Red Hat, et Nutanix sont supportés. Un bidouillage qui ne fera donc clairement pas sauter les joueurs au plafond, mais une démonstration de plus de la segmentation artificielle instaurée par les firmes. À voir si le pilote sera mis à jour pour combler cette faiblesse du pilote ! (Source : Tom’s Hardware)

Par ici le code sur GutHib , pardon, GitHub

