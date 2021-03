Alors que les GPU sont toujours autant en rupture de stock, avec un NEEED qui voit rouge de chez rouge, voilà que les fabricants de cartes en profitent pour peaufiner leurs logiciels. Resizeable BAR chez NVIDIA, nouvelle fournée de pilotes pour AMD : l’agitation est clairement présente et — chance ! – elle ne bénéficie pas qu’à Windows.

En effet, voilà que les verts, dans leur immense bontée (sic), viennent d’annoncer officiellement le support (beta) du GPU passthrough pour les cartes GeForce sous Linux, grâce à leur nouveau pilote Game Ready, estampillé 465.67. Mais qu’est-ce que ce GPU machin-chose, au fait ? Tout bonnement la possibilité de dédier un GPU à une machine virtuelle, l’utilisation typique étant d’avoir deux cartes, une pour Linux (uniquement) et l’autre pour un Windows virtualisé, tout cela afin de bénéficier de performances natives du GPU en charge - jeu principalement. En effet, comme le nom le suggère, la carte va passer au travers du Linux hôte pour être commandée sans intermédiaire par Windows, avec un support restreint à la version 10.

L’effort est louable, mais aurait clairement pu être effectué plus tôt (dès la sortie des cartes, à vrai dire ; c’est le cas chez le concurrent rouge !), surtout à la vue du changelog indiquant la possibilité d’utiliser des cartes... Kepler ! Rajoutons que ce support reste encore limité : pas plus d’un GPU libéré par machine ; le caméléon ne voulant très probablement pas que ses cartes grand public marchent sur les plates-bandes des (coûteuses) cartes professionnelles, qui, de surcroît, nécessitent un abonnement pour être virtualisées — certes, à un niveau de contrôle bien plus fin que le simple passthrough. En attendant, le pilote est déjà disponible au téléchargement pour qui en aurait le besoin : à vos François Bayrou modems ! (Source : VideoCardz)