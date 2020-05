Eh bien voilà, Nvidia a rapidement coupé court à la spéculation - déjà pas méga excitante de base, il faut le reconnaître, mais ça permettait quand même de faire varier un peu l’actu entre quatre mobales Z490 (ici, ici, ici et là) saupoudrées de Core 10000 (les nôtres) !

C’est Videocardz qui avait démocratisé l’info, mais avec pour source originale l’allemand Heise.de, qui avait constaté de son côté que Nvidia n’avait pas prononcé le mot « Tesla » pendant l’annonce du GPU A100 et suggérait qu’il s’agissait probablement d’éviter toute confusion avec les bagnoles du même nom - imaginez le danger ! Ainsi, le nouveau GPU, premier-né de la famille Ampere, se nomme Nvidia A100 tout court, et picétou ! Simple et concis, qui s’en plaindrait ?

Les négociations…

Entre temps, Tom’s Hardware US s’est tourné vers ses contacts en hauts lieux (on suppose) chez le Caméléon pour s’informer sur ce qu’il en était vraiment et a reçu la réponse définitive de l’intéresse : Tesla, c’est fini, virtuellement depuis l’automne 2018 ! Ah bon ?

We began making the change after introducing our Turing-based Nvidia T4 GPU in the fall of 2018 to eliminate any confusion with Tesla Automotive.” — Nvidia, via Tom’s US.

En effet, le représentant de la boite aurait clarifié au journaliste que la compagnie avait déjà commencé à purger l’appellation Tesla depuis le lancement de la carte T4 (celle-ci) en 2018. Qui sait, serait-ce en partie lié au fait que Tesla (l'entreprise) avait un peu plus tôt fait deux infidélités à Nvidia (qui fournissait alors une bonne partie du hardware), l'une en se tournant vers AMD pour des processeurs customs et la deuxième en optant pour du matos Intel pour les systèmes d'infodivertissement des bagnoles ?

En tout cas, la purge est visiblement encore imparfaite, la page produit .com officielle en anglais ne parle effectivement plus que de Nvidia T4 ou T4, mais qui se nomme toujours Tesla T4 sur la page française, par exemple ; idem pour la liste des produits supportés des pilotes où la marque Tesla est encore bien vivante.

Bref, un changement qui est donc surtout passé inaperçu, et c’est normal, vu que tout le monde s’en fiche Nvidia n’en avait touché mot à aucun moment. Ah, les cachottiers ! Est-ce dramatique ? Non, mais c’est Elon qui doit être rassuré, désormais plus personne ne se rendra en concession Tesla par erreur en pensant y trouver un GPU, ouf !

...Et voilà les enfants !