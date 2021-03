En l'occasion d'un événement virtuel « Unbox & Discover », Samsung a donné un petit aperçu de ce qu'il faut attendre chez lui pour 2021 en matière d'écran, notamment concernant la succession du flagship Odyssey actuel, le G9 ! Celui-ci avait assez marqué les esprits par ses caractéristiques peu communes, à commencer par sa taille (monstrueuse !) et la dalle la plus incurvée du marché avec une courbe 1000R, en plus d'une définition DQHD adossée à un taux de rafraîchissement de 240 Hz, et une compatibilité Display HDR1000. En somme, des caractéristiques pas dégueulasses du tout, mais un ensemble malheureusement loin de la perfection.

Quelques semaines après son lancement, l'écran avait fait l'objet d'un rappel mondial et d'une suspension des ventes le temps de corriger une erreur de production ayant occasionné un cadre mal scellé sur certaines unités. Ensuite, le G9 se contente malheureusement d'un local dimming sur seulement 10 zones et basé sur une technologie LED conventionnelle, une solution trop légère et trop limitée pour un affichage HDR vraiment de qualité et pouvant parfois aussi fournir des résultats assez décevants.

La "nouvelle" technologie...

...et le nouvel engin (supputé).

C'est précisément ces points que Samsung chercherait à corriger avec le futur G9. Tout d'abord, il embarquerait cette fois-ci des Mini-LED « Quantum », suggérant que le nombre de zones du rétroéclairage devrait être beaucoup plus conséquent. Les premiers écrans de jeu à base de Mini-LED d'Acer, ASUS et ViewSonic disposent tous de 1152 zones individuelles et de fait d'une gestion beaucoup plus fine du rétroéclairage, et par extension d'un HDR bien meilleur. L'UP3321Q de Dell a même poussé la chose jusqu'à 2000 zones. Le hic, c'est que tous ces écrans Mini-LED sont encore très très chers et bien difficiles à trouver sous la barre des 3000 €, ce qui peut déjà laisser craindre le pire quant à la tarification du futur flagship Odyssey...D'un autre côté, la démocratisation de ce type de LED devrait en théorie aussi permettre de progressivement tirer vers le bas les prix de la technologie. Espérons...

Samsung parle aussi de Display HDR2000, un niveau de certification n'existant pas encore chez VESA, dont le programme plafonne pour l'instant à HDR1400, mais cela sous-entendrait qu'un nouveau niveau serait à l'étude ou en cours d'élaboration chez le consortium, et donc en principe pour qualifier des écrans capables d'atteindre jusqu'à 2000 cd/m2 par zone en HDR !

Le blabla sur le futur G9 commence à partir de 20:06.

Le géant coréen ne s'est pas beaucoup plus étalé sur les caractéristiques techniques de cet écran a priori attendu pour 2021. Il conserverait la courbure très prononcée de 1000R, ainsi qu'un temps de réponse de 1 ms et un taux de rafraîchissement de 240 Hz, mais sans déjà connaître la définition ni la diagonale exacte de la dalle (la video semble toutefois montrer un écran toujours 49 pouces). Dans tous les cas, ce sera sans aucun doute une sacrée nouvelle grosse bestiole ! Mais à quel prix ? (Source)