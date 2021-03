AMD sort sa RX 6700 XT, c'est en live et de suite !

Après une annonce au CES où les cartes graphiques n'avaient pas vraiment été mises en avant, c'est dans un contexte de pénurie totale de puces pour joueurs / mineurs qu'AMD lance sa RX 6700 XT, via une conférence en ligne. Des doutes sur le décodage de l'enfumage habituel ? Le comptoir est avec vous pour clarifier. Si le minage est en partie responsable de la pénurie, la scission des architectures rouges entre CDNA (Compute DNA, pour les pro) et RDNA (Radeon DNA, pour les joueurs) a porté ses fruits, car - contrairement à la première envolée du Bitcoin - les RX se révellent plutôt initéressantes dans ce domaine. Néanmoins, l'achat de matériel n'obéit pas forcément à un comportement rationnel, c'est pourquoi ces RX 6700 XT risquent fortement de ne pas faire long feu day one.

Oh, maîtresse Lisa, bénissez-nous de vos cartes graphiques aux la raies si belles !



Suivez la conférence directement via TonTuyau :

Récapitulatif du keynote :

16 h 35 : Zut, il y avait une keynote ? Pascal cours cherche son casque.

Zut, il y avait une keynote ? Pascal cours cherche son casque. 16 h 40 : Minage ou pas, Nicolas a sorti la pioche. Guillaume le prend à part, et lui explique de bien prendre ses petits cachets.



Minage ou pas, Nicolas a sorti la pioche. Guillaume le prend à part, et lui explique de bien prendre ses petits cachets. 16 h 45 : OH PURÉE, UNE RTX 3080 sur le NEEED ! Vite, le PEL !

OH PURÉE, UNE RTX 3080 sur le NEEED ! Vite, le PEL ! 16 h 45 0.000001s : Trop tard, fin des stocks

Trop tard, fin des stocks 16 h 54 : Mais, attendez, ce n'était pas l'heure de l'apéro ? Rha, ces américains....

Mais, attendez, ce n'était pas l'heure de l'apéro ? Rha, ces américains.... 17 h 01 : Après la petite musique de rigueur, une intro très vidéoludique et suggestive, voilà qui fait monter la hype

Après la petite musique de rigueur, une intro très vidéoludique et suggestive, voilà qui fait monter la hype 17 h 02 : Notez la RX 6700 XT en boîte en arrière plan, sur la table

Notez la RX 6700 XT en boîte en arrière plan, sur la table 17 h 03 : Presque 40 % de la population joue à des titres vidéoludiques - peu étonnant au vu de la pandémie

Presque 40 % de la population joue à des titres vidéoludiques - peu étonnant au vu de la pandémie 17 h 04 : Récapitulatif des technologies poussées par AMD: SMA, Radeon Anti-Lag, Radeon Boost, FidelityFX, etc

Récapitulatif des technologies poussées par AMD: SMA, Radeon Anti-Lag, Radeon Boost, FidelityFX, etc 17 h 05 : les Ryzen 3000 sont annoncés comatibles Smart Access Memory

les Ryzen 3000 sont annoncés comatibles Smart Access Memory 17 h 07 : Taillée pour la 1440 p, la RX 5700 XT est officielle :

17 h 08 : Description hard de la carte : plein de cuivre, de puces, de pistes : c'est sûr, elle est meilleure que la précédente (sic)

Description hard de la carte : plein de cuivre, de puces, de pistes : c'est sûr, elle est meilleure que la précédente (sic) 17 h 08 : La version "FE" offrira 3 DP 1.4 et 1 HDMI 2.0

La version "FE" offrira 3 DP 1.4 et 1 HDMI 2.0 17 h 09 : La RX 6700 XT devrait détruire la RTX 2080 Ti dans les tâches 1440p hors RT

La RX 6700 XT devrait détruire la RTX 2080 Ti dans les tâches 1440p hors RT 17 h 10 : Quelques chiffres par rapport à la concurrence : ce serait légèrement au-dessus d'une RTX 3070