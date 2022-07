En janvier dernier, AMD annonçait préparer son FreeSync pour les futurs écrans 480 Hz, puis AUO montra sa première dalle LCD 480 Hz en mai, et bim, voici qu'Alienware lance commercialement ce mois de juillet deux nouvelles solutions portables haut de gamme avec la première dalle 480 Hz du marché, dont une à base de hardware AMD ! Déjà, on prendra un petit moment pour « apprécier » l'association de « haut de gamme » et « hardware AMD » dans la même phrase à propos d'un PC portable, d'autant plus chez Alienware, segment duquel AMD fut absent pendant longtemps, ou alors faiblement représenté, mais rarement mis en avant autant qu'une alternative à base d'Intel (n'est-ce pas Dell !). Mais ça, c'était avant, les temps ont désormais bien changé et c'est tant mieux ! Alors, quoi de beau et de neuf chez Alienware ?

En fait, ce n'est non pas une, mais deux machines portables avec l'option d'un écran 480 Hz qui sont ajoutées au catalogue, le m17 R5 et le x17 R2, la première est AMD, la seconde est Intel. Afin d'espérer pouvoir profiter d'un tel taux de rafraichissement, la définition native de cette dalle 17 pouces n'est naturellement que Full HD. L'écran est compatible FreeSync et G-Sync et supporte la fonctionnalité Advanced Optimus. Enfin, il fallait s'y attendre, il s'agit bien évidemment d'une matrice TN avec un temps de réponse de 3 ms, là où d'autres auront probablement préféré de l'OLED et une définition plus élevée en échange du taux de rafraichissement ultra élevé dont certains n'en verront peut-être pas l'utilité. Il faut toutefois noter que les options précédentes d'une dalle 1080p 165 Hz ou UHD 120 Hz restent de vigueur.

Pour le reste du hardware, dans le cas du m17 R5, il faudra se décider parmi plusieurs options de Ryzen 6000H(X) et de Radeon RX 6000, dont la dernière RX 6850 XT avec 12 Go de GDDR6, mais aussi plusieurs variantes de GeForce RTX 30. Avec le x17 R2, on retrouvera strictement le vieux couple Intel/NVIDIA, le choix devra donc être effectué entre des puces Alder Lake i7 ou i9 et des GeForce RTX 30, point de Radeon au menu. Les deux nouveaux modèles peuvent embarquer jusqu'à 64 Go de DDR5 à 4800 MHz et deux SSD M.2, et des Cherry MX mécaniques sont également disponibles en option.

Bon, vous vous en doutez bien que tout cela coutera dans tous les cas assez cher. Le m17 R5 démarre à 1849,99 € et le x17 R2 à 2198,99 €, tandis qu'il faudra ajouter un supplément de 250 € pour profiter de l'écran 480 Hz. Bien qu'on puisse douter de la pertinence d'un tel taux de rafraichissement (peu nombreux seront les jeux à pouvoir atteindre 480 fps, mais une dalle rapide aurait potentiellement d'autres bénéfices, même avec un nombre de fps en deçà de son taux de rafraichissement), un test approfondi de la dalle ne serait pas de refus. On en déduit aussi que les premiers moniteurs 480 Hz pourraient ainsi ne plus trop tarder, sans oublier qu'ASUS avait déjà annoncé un ROG Strix 500 Hz au printemps, mais qui n'a toujours pas été commercialisé depuis.