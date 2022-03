ASRock, avec Biostar l'un des constructeurs publiquement le plus favorable au minage comme peut en témoigner son catalogue, a une nouvelle solution pour miner de l'ETH, c'est un système de minage barebone rassemblant 12 unités AMD BC-250 ! L'ensemble possède deux alimentations de 1200W, 5 ventilateurs et serait capable d'offrir un hashrate de 610 MH/s, soit ~50 MH/s par BC-250. Il faudrait environ 5 RTX 3090 pour arriver à ce niveau de performance. La solution d'ASRock vous coutera la modique somme de 13499 € ! À vous de déterminer s'il est vraiment pertinent d'investir autant dans ce genre matos couteux alors que le PoS est à l'horizon avec l'ETH 2.0 (même si l'attente commence à se faire longue...) et sans pour autant être certain qu'il pourra servir à miner autre chose par la suite.

Le hardware en question utilisé ici serait apparemment déjà connu des mineurs, puisqu’au moins un site de calcul de profitabilité de minage d'ETH décrit une carte BC-250 comme étant capable d'atteindre 50 MH/s, soit un rendement de 3 $ par jour (selon cours de l'ETH et prix de l'électricité, bien sûr). Par contre, il se trouve que personne ne sait trop pour l'instant ce qui s'y cache comme hardware sous le capot de cette référence BC-250, si ce n'est que ce serait le fruit d'un travail entre AMD et ASRock. Certains spéculent qu'il s'agirait du processeur Oberon de la PS5, plus spécifiquement, des puces partiellement défectueuses, mais dont la puce graphique serait donc fonctionnelle. Le serveur possède par ailleurs 16 Go de GDDR6 de RAM, ce qui correspond à la quantité trouvée dans une PS5 aujourd'hui.

À croire qu'AMD aurait un bon paquet de dies de PS5 à recycler chez TSMC. Ce ne serait pas la première fois qu'on ne croise dans la nature ailleurs que dans une console de Sony. En effet, certains se rappelleront surement du kit desktop AMD 4700S, et qui va d'ailleurs être rejoint par une version 4800S. Contrairement à la première, cette dernière solution sera cette fois-ci bien officielle, mais le bruit court qu'il s'agirait toujours de rebut de SoC de PS5, voire de Xbox. Qui sait, c'est donc peut-être du kit 4800S qui est ici utilisé par ASRock pour sa nouvelle machine de minage. Tant mieux, dira-t-on, ça fera toujours moins de perte et de manque à gagner pour AMD, et si en plus ça sait faire le taf de plusieurs GPU...