La poussée continue du côté des taux de rafraichissement, l'un des nouveaux terrains de bataille entre les constructeurs de dalles et visiblement la norme pour les écrans de demain ! Lors de la 2022 World Display Industry Conference, le chinois BOE a surpris son monde en dévoilant un notebook de jeu équipé d'une dalle 16" de 600 Hz ! On ne sait malheureusement pas grand-chose de ses caractéristiques, peu de détails ont filtré dans les médias à son sujet, si ce n'est qu'elle utilisera la fameuse nouvelle technologie d'oxyde métallique de BOE, associée à une technologie LCD à réponse rapide. On ne sait pas de quel type de matrice il s'agira, mais il est très probable qu'il s'agira d'une dalle de type TN, comme c'est le cas pour l'instant pour tous les écrans avec un taux de rafraichissement à plus de 400 Hz, du moins à notre connaissance. Les futurs joueurs d'esport sur laptop devraient s'en réjouir, mais ce public existe-t-il vraiment ?

Hélas, la seule image disponible est bien pourrie.

Jusqu'à présent, aucune compagnie n'a encore dépassé les 500 Hz sur laptop. Pour l'instant, vous trouverez au mieux du 480 Hz, avec des machines telles que l'Alienware x17 R2 et son écran 17" 1080p @480 Hz chez Dell. BOE n'aurait pas donné d'indication sur la définition de sa dalle ni sa date de commercialisation. Il faut dire que l'on attend aussi toujours des nouvelles de sa dalle 27" à 500 Hz que le constructeur avait annoncé en janvier dernier. Il n'y a toujours aucun écran sur le marché l'exploitant, mais il se pourrait qu'elle soit utilisée par le futur ecran 500 Hz d'ASUS - qui n'a plus non plus vraiment fait parler de lui depuis son annonce printanière. Mais attention, BOE n'est pas le seul sur le coup des écrans ultrarapides, AUO aussi bosse dessus. En effet, le Taiwanais avait déjà fait la démo de dalles à 480 Hz, mais il travaillerait aussi sur de l'écran 540 Hz. Bref, la course vers les 1000 Hz a bel et bien commencé ! (Source)