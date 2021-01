AMD a fait fort hier soir, en allongeant considérablement sa conférence pour... rien, ce qui a rendu Nico complètement psychopathe ! Il faut le dire les interviews de Lenovo, de HP ou de Lewis Hamilton (qui fait la même chose pour les verts soit dit en passant) n'avaient pour autre but de remplir une conférence particulièrement vide. Nous avons eu une annonce sur les Ryzen 5000 mobiles, mais rien de plus, le reste étant des séquences à charge à la gloire d'AMD et de Lisa Su qui n'intéressent absolument pas les geeks que nous sommes tous. Toutefois, la seule véritable information GPU est venue cachée dans un slide.

Si les rumeurs évoquaient largement le lancement des Ryzen 5000 mobiles, elles parlaient aussi des RX 6000 de gamme inférieure. Pour ces dernières, pas un mot, mais on les a quand même vues ! En effet, lorsque Lisa Su a dévoilé les portables équipés des nouveaux APU, elles étaient représentées sous la colonne "à venir au premier semestre 2021". Dans la mesure où AMD n'a pas lancé de cartes RX 6800/6900 avec moins de 3 ventilateurs, on en a déduit que c'étaient les "RX 6700" et "RX 6600/6500". Ça sera annoncé plus tard, peut-être au CeBIT même si plus rien ne s'y passe depuis longtemps désormais. C'était ça le plus intéressant, presque !