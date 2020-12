Bien que le fleuron des cartes RTX de deuxième génération soit présenté et en vente chez les verts, de nombreux modèles sont encore manquants à l'heure d'aujourd'hui, comme les cartes de milieu de gamme ou les modèles destinés aux ordinateurs portables. Il faut dire que si les choix de process de gravure pouvaient être intéressants selon Samsung et NVIDIA, la consommation élevée des cartes Ampere rend difficiles la miniaturisation et l'exploitation de cette architecture dans des ordinateurs mobiles. Toutefois, le fabricant a promis de dévoiler sa gamme portable le 16 janvier prochain, mais cela n'a pas empêché le Net de faire ce qu'il sait faire de mieux : débuter la tournée de ragots et de fuites.

Un fabricant d'ordinateurs portables aurait donc commis une boulette hier, en publiant une nouvelle série comprenant des produits équipés de cartes Ampere, allant de la RTX 3060 à la RTX 3080, avec des modèles en Max-Q pour les RTX 3070 et 3080. Les tarifs font peur, avec un début à 1700 €pour un modèle équipé de RTX 3060 - soit le plus bas pour l'instant - ce qui rappelle les critiques envers les tarifs des ordinateurs équipés de puces RTX. Basés sur un nom de code GN20-EX - X variant selon le modèle - ces GPU montrent des consommations variables selon les modèles, il faudra donc bien vérifier à l'achat si vous obtiendrez une carte Max-Q ou Max-P.

Car si les fréquences annoncées semblent similaires, il y a fort à parie que les modèles Max-Q seront largement freinés en puissance, le TDP maximal étant réduit de 25 à 40 % selon les scénarios. Et vu les modèles Max-P pouvant consommer près de 150 W, il conviendra plus d'appeler les ordinateurs les utilisant des transportables, en conséquence du refroidissement nécessaire et de la batterie, augmentant le poids et réduisant l'autonomie du PC. (source : Videocardz)