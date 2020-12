Le nouveau GPU haut de gamme de chez AMD est de sortie, et les fabricants n'attendent pas longtemps avant de sortir leurs modèles maisons afin de combler - ou non - les joueurs avec une ventilation et un refroidissement, ainsi - et surtout - du RGB flamboyant digne de la salle année 70 du Macumba. Et à l'instar de NVIDIA, les rouges ne sont pas tendres, en proposant des modèles de référence solides, silencieux et bien refroidis. Qu'à cela tienne, ASRock ne se laisse pas démonter et propose de dompter le Big Navi avec sa carte RX 6900 XT Phantom Gaming.

Ici nous avons le droit à une carte au style bien connu du fabricant, très anguleux et mêlant placage métallique et ventilation semi-traversante, avec un ventilateur central RGB, comme sur les Taichi des premières cartes Navi. Si la ventilation ne semble pas très différente, le radiateur quant à lui semble massif et taillé pour obtenir le meilleur du GPU, avec 3 connecteurs 8 pins qui permettront de fournir le jus nécessaire. Car c'est pas moins de 8 heatpipes qui sont présentes, sans compter le refroidissement pour l'ensemble des composants chauffant un tantinet (VRAM, VRM, selfs), mais le fabricant ne communique pas les fréquences de boost prévues pour autant.

Niveau électronique, la carte semble pourvue des dernières technologies, que ce soit pour la gestion de l'alimentation, la puissance admissible par les VRM ou les composants analogiques, mais il faudra voir ça de plus près et en vrai pour s'en assurer. Bien entendu, le prix et la disponibilité ne sont pas connus encore, en espérant que le titre de Phantom Gaming ne s'appliquera pas sur le stock des revendeurs.