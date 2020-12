La firme a toujours eu des idées saugrenues, avec une réputation en la matière qui vient du fin fond des âges, avec les cartes mères mixant DDR2 et DDR3, sans oublier la P67 Transformer. Aujourd'hui, c'est sa branche entreprise qui sort un truc tout petit, tout chelou, mais qui doit répondre à une certaine demande dans le domaine. Très souvent, les CPU destinés aux entreprises n'ont pas d'iGPU, et certaines cartes maman pas plus. C'est là que rentre en compte la bizarrerie du jour.

Ce bidule est nommé le plus simplement du monde M.2 VGA. Et comme son nom le laisse penser, c'est une puce graphique Silicon Motion SM750 embarquée sur un PCB M.2 2280, épaulée par 16 Mo de DDR (oui, de la 1 !), utilisant une ligne PCIe 3.0 mais supportée par les slots M.2 type B et M dont vous trouverez le détail ci-dessous. En outre, elle a besoin de jus supplémentaire via une molex de dédé, tandis que la partie sortie vidéo, qui est donc du VGA, se loge dans un espace de l'équerre arrière, comme une carte graphique en fait.

Que peut-on faire avec ça ? Du 1080p basique, rien de plus, mais souvenez-vous du marché pour lequel elle est destinée !