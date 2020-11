Comme chaque semaine, Microsoft et l'équipe Insider poussent une nouvelle build de Windows 10, continuant sa sainte croisade contre les bugs divers et variés qui sont présents sur le système, avant de vouloir de nouveau s'attaquer à de nouvelles fonctionnalités. Un choix qui devrait porter ses fruits à la longue, évitant les désastres comme la version 1809, dont un bug s'attaquait aux données présentes sur les disques. Cependant, la mise à jour 20H2 continue son déploiement, tout en laissant les équipes de développement faire les dernières rustines nécessaires.

Nous resterons donc sur des correctifs donc, puisque la dernière nouveauté pour l'application "votre Téléphone" reste anecdotique et ne concerne que certains appareils de chez Samsung. Et la liste est toujours longue, signe d'un travail de fond important ces dernières semaines, mais aussi d'une dose conséquente de problèmes encore présents jusqu'alors. Premier point appréciable, de nombreux BSOD et crashs ont été corrigés, dont certains présents depuis quelques mois tout de même.

Au-delà des plantages sévères, des problèmes d'utilisation CPU ont pu être corrigés aussi, et l'installation de jeux depuis le store de Microsoft ne bloque plus l'accès à certains disques. Plusieurs petits correctifs pour les applications et périphériques ont été mis en place aussi, vous pourrez consulter les détails sur le patch note officiel. Toutefois, n'oubliez pas que certains bugs restent présents sur l'OS, qui sont réservés aux dernières fonctionnalités de Windows cependant : onglets de Edge épinglés et nouveau menu de gestion des disques. Et bien entendu, la liste risque de grossir à nouveau lorsque l'éditeur va recommencer les changements et ajouts de modules à Windows 10.