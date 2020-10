Les tests internes, c'est bien, ça donne un ordre d'idée, mais ça cache toujours un petit quelque chose. AMD, qui vient de lancer dans l'arène ses cartes RDNA2, n'échappe pas à la règle, mais c'est de bonne guerre. Le plus important est de montrer son matériel sous le meilleur jour possible, et toutes les marques ont recours à cette pratique pour laquelle il faut garder une certaine mesure. En effet, c'est dans les détails que le diable se cache.

Nous avons recensé tous les résultats de ces benchs faits par AMD dans deux graphiques, l'un en WQHD et l'autre en UHD. AMD a utilisé comme plateforme, et c'est une grande première, un Ryzen 9 5900X pour ses tests, alors qu'il utilisait du Intel jusqu'ici. Associé à une carte mère X570, le géant rouge a donc opté pour son matos, c'est une preuve que ses Ryzen 5000 devraient être redoutables en jeu, une excellente nouvelle. On notera, écrit, mais en petit, l'utilisation du Smart Access Memory. Cette méthode, qui ne fonctionne qu'avec un Ryzen 5000 et un chipset série 500, autorise le CPU à avoir accès à la totalité de la VRAM du GPU, ce qui améliore les performances jusqu'à 11% en UHD selon les jeux.

Et cette activation fait une différence importante, c'est tout sauf une paille. Tous les joueurs ne sont pas équipés en Ryzen 5000 et chipset 500, il y a beaucoup d'Intel et beaucoup de Ryzen 3000 avec chipset 300/400. Toute cette frange ne pourra pas profiter du SAM, et pour ces personnes, on peut donc déduire que les performances seront moindres que celles affichées sur les tests d'AMD. Idéalement, il aurait été bien de le faire sans, puisque personne ne peut l'activer en cette heure (CPU et GPU pas commercialisés). Une fois qu'on a bien compris cela, on peut donc regarder le graphique en WQHD :

La nouvelle offre AMD se positionne très bien, parfois mieux, parfois pas, mais le SAM fausse en partie le comportement que la grosse majorité des gens pourra observer. Néanmoins, que ça baisse un peu ou pas, ça devrait rester invisible si on en croit ces chiffres. Passons en UHD

Ça reste bien serré, et les deux gammes se valent à peu de choses près, la concurrence en rastérisation redevient réellement féroce. Il reste l'inconnu Ray Tracing. AMD ne fait mention de rien sur ce point, alors que les consoles vont axer très probablement leur communication sur cette gestion des éclairages/ombres/reflets pour attirer les clients. Est-ce parce que les performances ne sont pas au niveau de la concurrence, ou est-ce parce que substitut au DLSS chez AMD n'est pas encore prêt que le géant rouge ne dit mot ? Sûrement un peu des deux, mais on attendra des tests pour être fixés une bonne fois pour toutes sur la vraie valeur de toutes ces cartes rouges et vertes sur le nouvel échiquier des GPU. Mais la période est excitante, ne boudons pas cela !