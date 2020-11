Le fait que l'on entend reparler avec beaucoup d'insistance d'une RTX 3080 Ti devant combler le trou — surtout tarifaire — entre RTX 3080 et RTX 3090 pour mieux se positionner face à la RX 6900 XT, prouverait que Nvidia prend désormais la menace au sérieux et qu'il anticipe une concurrence virulente sur ce segment. La rumeur d'une RTX 3080 Ti ne date pas d'hier, elle avait légèrement fait surface en mai dernier, avant qu'on lui dise temporairement adieu en été avec l'émergence du nom de la RTX 3090 et qu'elle fasse finalement son come-back début novembre.

Cette agitation ne tient certainement pas du hasard et il est évident que Nvidia cherche à distraire et gêner son concurrent à l'aube de la commercialisation des premières RX 6000, alors que ses RTX 30 sont toujours quasi indisponibles, ou le sont à vil prix. On peut même rêver que l'ombre d'une RTX 3080 Ti pourrait potentiellement influencer les plans d'AMD en dernière minute, un peu comme l'année passée avec Navi et l'annonce surprise des RTX Super. La légende dit qu'AMD avait alors été contraint de revoir ses tarifs pour rester compétitif, ce que l'entreprise avait toujours nié. Bon, d'aucuns diront que ça n'importerait de toute façon que très peu cette année, étant donné que les stocks s'évaporeront en l'espace de quelques secondes, suivi de l'inflation inévitable des prix...

Et alors, quoi de neuf aujourd'hui autour de cette RTX 3080 Ti ? Un partenaire AIB (Add-In Board) taiwanais anonyme aurait affirmé que Nvidia prépare bel et bien le lancement d'un tel GPU — ce qui à stade, vu le rapport de force anticipé entre RX 6900 XT et RTX 3090, serait légitime. La rumeur reprend également des informations que nous avions déjà découvertes un peu plus tôt, comme le GPU GA102-250-KD-A1 monté sur son PCB PG133-SKU15 avec un TGP de 320 W, avec 10496 CUDA cores et 20 Go de GDDR6X associés à un bus 320-bit. Ce qui est nouveau, c'est qu'une période de lancement et un prix ont désormais été avancés : janvier 2021 et 999 $ !

Un lancement l'année prochaine parait assez crédible et collerait aussi avec les explications de Jensen Huang en octobre concernant les disponibilités difficiles d'Ampere au moins jusqu'au début de 2021, et c'est aussi en janvier que se tient le CES 2021 (dans un format numérique). Dans ce contexte, lancer une RTX 3080 Ti en 2020 n'aurait aucun intérêt. Enfin, le prix aussi semble sensé, puisque c'est ni plus ni moins le MSRP d'AMD pour la RX 6900 XT et ceci pourrait donc potentiellement la mettre un peu mal à l'aise, notamment selon le comportement de la Radeon hors bénéfices du Smart Access Memory. Bref, « wait and see » encore un peu, mais une réponse de Nvidia sous une forme ou une autre semble de plus en plus acquise... (Source)