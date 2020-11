Voici une rumeur de plus concernant le catalogue Ampere du caméléon. À ce compte, Nvidia aurait lancé plus de cartes annulées que de cartes réelles matérielles. La disponibilité restera compliquée jusqu'en 2021 au moins, mais voici une nouvelle carte qui serait prévue chez les verts en fonction de la concurrence. Les tests internes d'AMD montraient une RX 6900 XT en grande forme, malmener (certes avec Smart Access Memory) la RTX 3090 sur le plan des performances, et la flageller littéralement au niveau du prix. La chose serait identique par rapport à la RTX 3080 vis-à-vis de la RX 6800 XT, qui bouscule la RTX 3080. Ce serait pour contrer ces dernières que serait lancée la RTX 3080 Ti. Évidemment, il n'y a aucune date ni rien puisque cette carte serait "dans le pipe". Toutefois ce ne serait pas incohérent, de lancer un tel modèle qui serait moins cher que la 3090 mais pas forcément moins performant.

Selon Twitter, et kopite7kimi, la RTX 3080 Ti serait basée sur le PCB PG133-SKU15, et le GPU GA102-250-KD-A1. En outre, elle conserverait les 10496 cuda cores FP32 de la 3090, elle aurait 20 gigots de GDDR6X à la même fréquence que la RTX 3080, à savoir 19 Gbps. Son TGP serait aussi de 320W comme la RTX 3080. La différence se ferait également sur l'absence de NVLink, et on peut penser aisément que le bus mémoire serait modifié par rapport à la RTX 3090 originelle, il devrait passer de 384 à 320-bit. Nvidia agira en fonction des tests officiels des RX 6000, mais son plus gros problème actuellement n'est pas franchement AMD, mais plutôt son manque de cartes, autant de clients déçus et prêts à investir qui pourraient aller chez les rouges si la promesse des performances est tenue.