Depuis des années, Nvidia nomme ses Geforce Gaming les plus puissantes affublées du suffixe Ti. Vous pouvez d'ailleurs retrouver un test mettant en compétition les 4 dernières sur ce lien, histoire de voir les gains entre générations, avec un lien fait avec chaque node de gravure. Du coup, on s'attend à ce que la génération Ampere suive le même schéma. Toutefois, le doute s'est installé lorsque les twittos ont commencé à évoquer la RTX 3090, au détriment de la RTX 3080 Ti.

Igor's Lab a évoqué des PCB, mais ne s'est pas aventuré sur le chemin de la certitude du nom définitif. A contrario, VDCZ, de son côté, et à quelques jours du lancement, a acquis cette certitude : la RTX 3080 Ti ne sera pas, ou en tout cas pourrait être plus tard. Mais le nom du leader, du patron, de celui qui va supporter les quolibets et les pixels en UHD, c'est la RTX 3090. Cela ne ferme pas la porte à cette hypothétique 3080 Ti, mais elle ne serait plus, selon la source, la carte la plus puissante du catalogue. Après, on pourrait imaginer une telle carte avec un tel nom, mais qui se positionnerait comme une RTX 3090 ayant 12 Go de GDDR6X. Ce qui est sûr, c'est que la reine actuelle, alias la RTX 2080 Ti, va être mise à mort, que l'on espère belle et violente !

Autre certitude acquise par VDCZ, la RTX 3080 aura bel et bien 10 Go de GDDR6X, avec un bus 320-bit cohérent par rapport à la quantité de VRAM.