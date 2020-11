Intel a lancé son premier module sans-fil au format M.2 2230 capable de gérer le dernier standard Wi-Fi 6E de la Wi-Fi Alliance : l'Intel Wi-Fi 6E AX210 ou Typhoon Peak de son nom de code. Compatible Windows 10, Linux et Chrome OS, l'AX210 supporte les normes IEEE 802.11ac et 802.11ax, ainsi que de la version 5.2 du Bluetooth, introduite par le Bluetooth SIG au CES 2020. C'est donc une double évolution par rapport au dernier module AX201, qu'Intel avait lancé au deuxième trimestre avec Comet Lake et les chipsets de série 400. La configuration des antennes est inchangée et toujours de type 2x2, on y retrouve aussi le MU-MIMO et la largeur de canaux à 160 MHz. Le module est destiné à se loger dans un laptop et sur une carte mère équipés d'un slot M.2 Wi-Fi key A ou key E (à ne pas confondre avec le slot M.2 key M habituellement utilisé pour les SSD PCIe x4 ou SATA et où le module ne pourrait venir s'y insérer), ce qui représente un autre changement bienvenu considérant que les modules Wi-Fi précédents d'Intel exigent une interface M.2 CNVio(2).

Bien entendu, la finalité du module n'est pas tant une amélioration directe des débits, mais de permettre de profiter du sans-fil sur la bande des 6 GHz, bien plus large, avec une capacité d'occupation bien plus importante et donc en principe moins sujet aux interférences ! Son utilisation a été approuvée par la FCC aux USA en avril dernier, mais on attend toujours le fin mot de l'histoire du côté européen et de son étude sur l'impact de l'usage de cette bande, en sachant qu'elle est utilisée en Europe pour les liaisons montantes vers les satellites de communication et des liaisons hertziennes point à point, et qu'il s'agit donc de protéger. Pour l'anecdote, le CEPT ne devait plus en être trop loin, une consultation publique sur la réponse finale au mandat de la Commission a normalement eu lieu en juillet dernier.

Le module AX210 est déjà disponible dans le commerce, mais pour l'instant uniquement chez des revendeurs tiers et directement en provenance de la Chine. Par exemple , il est proposé à 32,99 $ chez Newegg, aux USA. Forcément, l'AX210 n'a d’intérêt que si vous êtes équipé d'un routeur compatible Wi-Fi 6E, comme la brute GT-AX11000 d'ASUS, mais ce type de matériel se compte sur les doigts d'une main, autant dire que l’intérêt d'y passer est donc encore nul. Notez aussi que le module AX210 est indiqué comme étant précertifié Wi-Fi 6E et par ailleurs la page produit du routeur ASUS ne mentionne pas le support de la bande des 6 GHz (hormis dans l'annonce marketing), ce qui sous-entendrait que le déroulement du programme de certification est toujours en cours. De toute façon, il parait évident qu'il faut encore patienter pour la démocratisation du Wi-Fi 6E. Il y a fort à parier qu'Intel l’intégrera par exemple dans ses nouvelles plateformes (hypothétiques) pour Rocket Lake. Mais il n'y a pas vraiment le feu, le Wi-Fi 7 est encore loin...