Avec la RTX 3070 lancée et testée le 27, Nvidia avait pris soin de prendre bon nombre de mesures pour éviter les mêmes soucis lors des ventes qu'avec les premières RTX 30, mais surtout le constructeur avait en dernière minute repoussé la date de lancement la date de lancement de 15 jours pour se rapprocher de celui des RX 6000 afin de se donner plus de temps pour amasser un stock plus conséquent pour le jour J. Et alors, quel constat après le lancement et la mise en vente du GPU en magasin partout dans le monde ? Eh bien qu'il n'y est déjà plus, tout simplement !

Comme les RTX 3080 et RTX 3090, les RTX 3070 sont apparemment toutes parties comme des chocolatines (ouais, on a osé, calmez-vous, oh !) des étalages des revendeurs (on se prépare pour Confinement S02 comme on peut, hein), fussent-ils américains ou européens. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir plusieurs références customisées des partenaires du même GPU à proposer, la plupart des revendeurs français majeurs ont plus d'une vingtaine de RTX 3070 différentes dans leur catalogue, mais aucune n'est disponible et il n'y a pour l'instant aucune indication quant à l'arrivée d'un stock pour l'une ou l'autre.

En parallèle, notons que ça ne s'est toujours pas arrangé entre-temps pour les RTX 3080 et RTX 3090, toujours aux abonnées absentes, hormis pour quelques apparitions sporadiques isolées. Pour toutes les RTX 30, le motif officiel de ce retard est une trop forte demande et le PDG de Nvidia lui-même a prévenu que celle-ci pourrait surpasser l'approvisionnement d'Ampere jusqu'à l'année prochaine — mais d'aucuns pourrait aussi s'interroger si le problème ne venait pas aussi un peu d'ailleurs comme le suggèrent parfois certains bruits de couloir, peut-être du côté de chez Samsung (qui fabrique les GPU) ou Micron (qui fournit sa GDDR6X). Ce ne sont évidemment que des spéculations infondées.

Toujours est-il que l'offre RX 6000 d'AMD viendra très prochainement se juxtaposer commercialement à celle de Nvidia, et l'on verra très rapidement si la situation s'annonce meilleure pour ces puces signées TSMC et si AMD saura en profiter. Les prochaines semaines montreront aussi si Nvidia sera parvenu d'ici là à faire le nécessaire, au moins pour la RTX 3070. Et si on se servait aussi de ce reconfinement pour redécouvrir un peu la patience ?