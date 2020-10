Call of Duty Black OPS Cold War, un titre qui va devenir aussi long que l'appareil génital de Matthieu, arrive le 13 novembre prochain. Call of Duty, c'est comme la masturbation, personne ne le fait officiellement, mais tout le monde s'y adonne en secret ! Pas de surprise au niveau du gameplay à attendre, ni celui de l'histoire, le maitre mot reste fun et immersion. Cette série n'a jamais eu d'autre but que celui-là, et ce dès le premier opus, avec des scripts et un manque de spontanéité, mais du fun et de l'immersion. Le moteur utilisé n'est pas le plus fringant, l'IW Engine du dernier opus était même physiquement à la ramasse, il suffit de voir les arbres figés pour s'en convaincre.

Les configurations viennent de tomber, et on va les regarder avant d'en parler, ce qui sera plus simple !

qui ? mini reco 60ips reco RT Compet ultra rt OS W7 ou W10 W10 2004 W10 2004 w10 2004 W10 2004 CPU i3-4340 ou FX-6300 i5-2500K ou R5 1600X i7-8700K ou R7 1800X i7-8700K ou R7 1800X i9-9900K ou R7 3700X RAM 8 Go 12 Go 16 Go 16 Go 16 Go GPU GTX 670/1650 ou HD 7950 GTX 970/1660S ou R9 390/RX 580 RTX 3070 GTX 1080/RTX 3070 ou RX Vega 64 RTX 3080 HDD 50 Go (MP) ou 175 Go 175 Go 175 Go 175 Go 250 Go

Si les configurations sont plutôt cohérentes et correctes, avec l'emploi du vieux Kepler et du premier GCN, c'est surtout la partie stockage qui effraye ! Si vous pensiez que Microsoft abusait avec les 150 Go de Gears of War 4, eh bien sachez que la grosse installation vous en coûtera 250 Go. C'est juste abusif pour un jeu qui ne vous fera pas exploser la rétine, ou qui n'aura pas 200 Go de textures 8k. On notera également que, comme son prédécesseur, il gèrera le Ray Tracing, par contre il aura en plus le DLSS.

Nvidia désormais le propose en bundle pour tout achat d'une RTX 3080/3090, quand on pourra en commander bien entendu. Dommage que la RTX 3070 en soit exclue, elle qui va avoir une concurrence féroce sur son créneau avec la RX 6800.