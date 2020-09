no ragotz

En voilà une affaire qui semble se diriger vers sa résolution, sans passer par la case SAV. Il y a quelques jours, des plantages ont pu toucher certains possesseurs de RTX 3080 surtout venant des partenaires. Igor Wallossek ayant trouvé des disparités au sein des constructeurs dans la configuration des condensateurs au dos du GPU. Guillaume vous expliquait également la chose sur ce billet.

Il faut se souvenir que les cartes de référence, les FE, ont une fréquence en boost assumée de 1710 MHz. Selon les tests, et le suivi des fréquences que nous avons réalisé pour chacun des 20 jeux représentant 20 moteurs 3D différents, la RTX 3080 FE oscille entre 1770 et 1920 MHz, avec une moyenne 1775 MHz sous grosse charge.

Là où les plantages survenaient, c'est lorsque l'on arrivait, voire dépassait les 2000 MHz. Les partenaires du caméléon font leur choix, de lâcher la bride ou pas aux puces, et avec un cooling de meilleure facture, les cartes peuvent monter facilement dans les tours, et c'est ce qu'il s'est passé chez la totalité des clients impactés par le plantage.

Peu importe finalement la configuration des condensateurs, les partenaires se sont dédouanés de toute négligence de fabrication, on imagine la catastrophe sur les ventes si une marque venait à être ciblée. Selon Nvidia, ceci était un faux problème, et le vrai était ailleurs. Hier, le caméléon a publié un pilote qui affichait dans les commentaires, un fix pour la stabilité des cartes RTX 3000.

Les retours ce jour sur Reddit sont assez positifs, une énorme partie des clients touchés ne le sont plus. Le pilote en effet a limité la fréquence maximale atteinte autour des 2000 MHz, ci qui, de facto, ne met plus ces condensateurs en difficulté. Certes les fréquences sont un peu plus basses, mais cela est totalement transparent pour le joueur, qui bénéficie quand même d'une carte qui outrepasse allègrement les spécifications officielles de Nvidia, à savoir 1710 MHz. Fin de l'affaire ?