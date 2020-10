Le marché des boitiers plait à ASUS, et voilà que le Z11 est prêt ! Évidemment, il ne pouvait pas ne pas être estampillé ROG ! Il accueille une carte mère mini-ITX, est capable d'encaisser une machine de fou, en revanche ses dimensions ne sont pas spécialement mini-ITX. 194mm de largeur x 386mm de profondeur x 531mm de hauteur, mais comme il peut se tourner, il peut être profond de 531mm et haut de 386mm. Il pèse 8.73 kg sur la balance et il est tout noir, avec des façades en verre trempé, et peu d'ouvertures pour aider la ventilation à piocher l'air extérieur.

Question capacité de stockage, il faudra choisir entre un dédé 3.5" + 2 SSD 2.5", ou 4 SSD 2.5".La ventilation est confiée à 2 moulins de 140mm en face supérieure, et un 140mm sur le plancher, en sachant qu'il est possible de caler un AIO de 240mm sur l'arrière, un 240 ou 280 sur le sommet, ou un 120/140 sur le plancher, mais tous ne doivent pas dépasser 30mm d'épaisseur sans ventilateur.

Niveau restrictions, comptez sur alimentation ATX ou SFX ne dépassant pas 160mm, une carte graphique limitée à 320mm, et un ventirad plafonnant à 130mm. En revanche, avec 3 slots "PCIe", le boitier peut accueillir une RTX 3090 FE puisqu'elle mesure également 31.3 cm. La connectique externe est assurée par un USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB 3.2 Gen 1 Type-A, et 2 USB 2.0 Type-A, les prises son classiques, Power, Reset et même gestion de l'éclairage ARGB.

Qu'est ce qu'il a de particulier alors ? Premièrement, il possède un hub interne qui supporte 6 moulins, 3 éclairages ARGB et 2 ports USB 2.0. Ensuite, l'intérieur est incliné de 11° par rapport à la verticale, cela devrait, selon ASUS, améliorer la dissipation thermique tout en offrant un espace plus grand pour la carte mère et les cartes filles. Pas de dispo ni de prix, mais ASUS, ça suffit comme idée !