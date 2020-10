Bien que son initiative de bibliothèque fusionnée GOG Galaxy 2.0 dévoilée l’année dernière soit toujours encore en phase bêta — ouverte depuis un moment —, CD Projekt continue d’enrichir sa plateforme, alors que beaucoup préféraient apparemment que l’éditeur se concentre davantage sur la finition du programme, qui souffrirait encore d’un bon nombre de bugs et d’une stabilité un peu aléatoire. Déjà compatible avec la majorité des stores virtuels de jeu vidéo existants, le support du fameux Epic Store a été ajouté au début du mois dernier, et voilà que GOG annonce une intégration encore plus poussée !

Le créateur de Galaxy avait déjà fait connaître ses intentions de transformer son programme en plateforme d’achat universelle pour permettre aux joueurs d’acheter et de lancer les jeux d’autres plateformes au sein du même logiciel, Epic Games Store devient aujourd’hui le premier partenaire officiel dans cette initiative ! Ainsi, Epic Games apportera un certain nombre de ses titres, dont des semi-exclusivités comme The Outer Worlds, au store GOG Galaxy. La nouveauté est encore en phase bêta fermée en interne, en attendant la finalisation du store, sans avoir une date spécifique pour un lancement. GOG n’a pas non plus mentionné le contenu exact de l’accord avec Epic Games, par exemple la manière dont seront partagés les revenus.

Il reste à voir si d’autres grandes enseignes de la vente de jeu en ligne finiront par y participer, mais cela parait un peu mal engagé. En effet, en réponse à cette nouvelle approche interplateforme, Steam avait annoncé en septembre un partenariat avec EA, pour la vente de jeux et le support de l’abonnement EA Play via Steam, par exemple. Quoi de plus naturel donc de voir les deux plus grands opposants à Steam faire front commun ?

En attendant, à lire les commentaires sous l’annonce officielle sur le forum de GOG, peu nombreux semblent les utilisateurs emballés par la nouvelle, d’une part à cause de la réputation difficile d’Epic Games et de l’autre que l’intégration de stores externes puisse à terme mener à la vente de jeux DRMisés sur GOG Galaxy, alors que la plateforme a pourtant fait son nom grâce à sa politique anti-DRM assez appréciée par un certain public. À voir où tout cela nous mènera…