Au cas où vous l’auriez raté, Nvidia planifierait des RTX 3080 20 Go et RTX 3060, et les fabricants n’ont de cesse de vouloir nous le rappeler. À se demander si ces nouvelles fuites ne sont pas légèrement orchestrées (probablement comme la majorité des fuites, en fait) pour nous distraire et faire oublier un peu les communications d’AMD se multipliant - dans Fortnite, sur Twitter, et la prise de RDV officielle - autour de ses RX 6000. Rien de mieux que de faire encore douter l’acheteur qui comptait déjà attendre les duels comparatifs pour prendre une décision éclairée, et on verrait donc très bien les deux RTX susnommées débarquer peu après le lancement chez AMD, comme deux cheveux sur la soupe rouge.

Ainsi, après GIGABYTE la semaine dernière, chez qui des RTX non annoncées officiellement étaient listées dans le cadre de l’offre Watch Dog Legion, voilà qu’on découvre la même chose également chez Galax, certes, dans un contexte bien différent !

En effet, cette photo prise lors d’un événement, apparemment organisé par la marque pour ses distributeurs en Chine, nous montre les références Nvidia de son catalogue RTX 30 présent et futur, positionné sur un diagramme face aux RTX 20, possiblement en fonction des performances, semblerait-il. Une re-re-reconfirmation pour la RTX 3080 avec 20 Go de GDDR6X et la RTX 3060. Par ailleurs, cette dernière placée pile en face des RTX 2080 suggérerait des performances du même calibre, tandis qu’une RTX 3070 empiéterait sur le terrain de la RTX 2080 Ti. Voilà qui est prometteur !

Notez qu’un nom fait tache sur le tableau, « PG142 SK0 », coincé entre RTX 3070 et RTX 3080 10 Go. Une GeForce RTX 30, sans aucun doute, mais laquelle ? Certains supputeraient une RTX 3070 Ti, d’autres plutôt une RTX 3070 Super… Chez GIGABYTE, deux nomenclatures de RTX 3070 apparaissaient sur la liste, l’une « GV-N3070 » avec 8 Go, l’autre « GV-N307S » cette fois-ci avec 16 Go, et un « S » pour Super ou Ti ? On serait tout de même franchement surpris d’une utilisation précoce du fameux nouveau préfixe associé au refresh de Turing. Par contre, que Nvidia songe à introduire deux variantes de RTX 3070 ou un modèle Ti avec des quantités différentes de VRAM parait bien plus plausible ! (Source)