Le constructeur Streacom a annoncé un nouveau châssis mini ITX qui devrait réjouir les amateurs de configurations miniatures. Un PC, c'est un élément qui souvent prend de la place et qui n'est pas toujours esthétique - hormis chez Kevin, avec ses 18 moulins RGB. Opter pour un boital de petite taille, c'est opter pour la discrétion. Ce n'est en revanche pas toujours synonyme de sacrifice sur les performances, puisque de plus en plus de modèles voient le jour et proposent des features réellement intéressantes. C'est aujourd'hui au tour de Streacom de nous dévoiler son dernier joujou, le ITX DA2 version 2, un produit sobre et élégant, aux allures d'une Workstation compacte.

Cette nouvelle version devrait remplacer l'ancien boitier DA2 ITX et apporter des performances de refroidissement améliorées. On trouve sur les parois latérales des grilles permettant le passage de l'air, c'est important dans ce type de configuration ou la gestion de l'airflow est souvent difficile. Donc, comme son nom l'indique, on reste sur une prise en charge des mobales en ITX uniquement, il faudra donc bien faire attention aux choix de vos composants avant de vous lancer. Il sera possible de faire passer un ventirad de 145 mm de haut et une carte graphique de 280 mm de long, donc presque tout pourra passer. Vous pourrez même faire du watercooling, ca peut réellement dépanner dans un tel format, avec tout de même la possibilité de caler un 280 mm.

La marque insiste sur le fait qu'il est optimal d'utiliser des cartes RTX Founders Edition sur la série 3000, forcément avec la moitié de l'air sortant à directement au niveau des équerres PCI-e, ça aide pas mal. Au niveau de l'alimentation vous aurez le choix, avec du SFX, SFX-L et ATX (sous conditions). Pour le reste, vous pourrez positionner trois périphériques HDD/SSD en 3.5" ou six en 2.5", il y a quand même de quoi faire pour stocker vos données dans cette petite boite. Niveau connectiques, c'est extrêmement limité, avec seulement un USB Type-C en 3.0, difficile de faire beaucoup de chose avec cette prise, à moins d'avoir un hub à proximité. Au niveau de la masse du produit, nous sommes sur du 3.9 kg pour des dimensions de 340 x 286 x 180 mm.

Bon, vous l'aurez compris, comparé à l'ancienne version, nous avons simplement un circuit d'air amélioré. Cela devrait sur le papier nous faire gagner quelques degrés en fonctionnement, ce sera à vérifier en pratique dans les tests des sites. Nous n'avons pas encore de date de sortie ou de prix - cela devrait être similaire à la V1 -, on pourra le comparer au Jonsbo A4 en SFX ou bien au Kolink Rocket, ce dernier ressemblant particulièrement à ce Streacom.