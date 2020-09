Actuellement, le jeu Watch Dog Legion est "offert" en bundle avec les Geforce Ampere. La promotion court depuis hier, et sera étendue jusqu'à ce que mort du coupon s'en suive. Ceux qui ont activé ce fameux coupon via internénettes ont pu découvrir une liste de produits GIGABYTE compatibles avec l'offre. Et c'est là-dedans qu'ils ont pu y piocher des infos fort intéressantes.

Initialement, on ne s'attendait pas forcément à ce que le catalogue du caméléon reste figé aux seuls trois modèles dévoilés, alias la RTX 3090, 3080 et 3070. Mais cette fois, on sait qu'il y aura plus, même si c'était dans l'air du temps : les rumeurs parlaient de RTX 3080 20 Go, de RTX 3070 16 Go et de RTX 3060 8 Go. Elles sont désormais une réalité.

Les cartes sont référencées chez GIGABYTE, dans les séries EAGLE, AORUS, GAMING, TURBO. Elles sont en tout une bonne demi quatorzaine, sept oui, à avoir un nom. Ainsi, tous ceux qui pensent être limités par la quantité de VRAM seront ravis de voir qu'il existera une alternative sympathique par le doublement de la GDDR6x/6. On peut penser également que le caméléon garde ces références en réserve, et les plantera telles des banderilles dans le dos des rouges quand RDNA2 débutera sa vie à partir du 28 octobre ! (Source VDCZ)