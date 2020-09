Cette semaine, nous pouvons dire que le caméléon a eu droit aux projecteurs, et pour cause il franchissait un cap important comme à chaque changement de node de gravure pour sa nouvelle génération de GPU Gaming. Certes son 8nm reste une optimisation du 10nm chez Samsung, mais le pas est fait depuis le 12nm, lui-même une amélioration du 16nm de TSMC. Les semaines qui viennent, seront aussi capitales pour la vie des produits Ampere, avec théoriquement un test des RTX 3080 au plus tard à la mise en vente des cartes le 17 septembre, le suppose-t-on.

Cela laisse AMD tranquille, loin des regards, et on ne sait pas ce que trament les rouges. Quel GPU ? Quelle architecture pour son big Navi ? Quelles dispositions pour le Ray Tracing ? Quelle qualité de Ray Tracing et de filtre de débruitage ? Bref, nous ne savons pas, mais il y a deux choses pour lesquelles nous avons une certitude.

La première, c'est que Lisa Su et ses collaborateurs ont répété à l'envi que ça sortirait en 2020. La seconde, c'est l'easter egg fait par AMD aux fans de Fortnite. Une streameuse sur Facebook jouait au jeu sous la forme d'un stream sponsorisé par AMD, quad elle vit, comme les suiveurs, un message apparaitre sur un écran de sélection les mots qui suivent :

Something big is coming to the AMD Battle Arena

Ce texte n'est pas arrivé par hasard, il s'est affiché après avoir rentré un code 6000. Bizarrement, ou plutôt de manière orchestrée, on peut donc largement penser que les cartes big Navi seront les Radeon RX 6000. RDNA 2 serait donc plus proche qu'on ne le pense, avec les interrogations qui subsistent citées plus haut. Si d'un point de vue processeur, AMD a repris le flambeau de fort belle manière, d'un point de vue GPU, ça reste très complexe pour lui d'occuper tous les segments des cartes graphiques, et ceux qui veulent de l'UHD avec les rouges ne le peuvent pas sans grosses concessions, RDNA étant insuffisant pour cet usage, la RTX 2080 Ti l'étant parfois et étant, selon nos tests, 50 à 60% plus puissante que la RX 5700 XT en WQHD et plus.

Crédit image @ WCCFTech

Autre point qui incite à la prudence, Ampere s'annonce copieux et creuse encore plus le trou avec RDNA, et par conséquent c'est autant de puissance qu'il va falloir combler. De plus, AMD a déjà franchi le cap du node de gravure, et profitera seulement,t d'une optimisation du 7nm. La puce RDNA 2 devra donc être immense et avec une nouvelle architecture si AMD veut recoller, par extension on rappelle que le Navi de la RX 5700 XT mesure 251mm². À la taille qui devrait être bien plus grande pour accueillir plus de transistors se posera la problématique de la chauffe et de la consommation. Tout en étant ravis de cette guerre du GPU, nous resterons prudents les semaines à venir, à moins d'une surprise de taille !