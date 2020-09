D'ici environ une heure, la conférence de NVIDIA sur ses prochains GPU Ampere à destination du grand public sera diffusée en streaming à travers Internet. Vous auriez pu imaginer qu'en attendant, les rumeurs et fuites se seraient calmées n'est-ce pas ? Et bien, détrompez-vous, puisque les fuites sont de plus en plus précises et réalistes ces derniers temps. Après l'apparition des spécifications possibles pour les cartes graphiques RTX 3090, 3080 et 3070, c'est au tour du PCB de la RTX 3090 d'apparaître sur la toile. Deux photos du PCB, une de face et une de derrière dont le comptoir a décidé de vous faire une micro-analyse provisoire à prendre avec des pincettes bien entendu. Car nous n'avons que le PCB, et non pas les puces qui viennent dessus.

Nous pouvons voir que l'utilisation d'un chausse-pied d'électronicien a dû être nécessaire pour raccourcir le plus que possible le PCB. Il n'y a pas de miracles, le fabricant a tout simplement exploité le double face, tout comme sur la génération précédente. Nous pouvons voir que le nombre de VRM est hors norme, avec près de 21 unités au total sur le circuit. Il est très fortement probable que la partie gauche soit entièrement dédiée au GPU, pendant que sur la droite 1 ou 2 VRM sur la ligne - plus un VRM à côté des puces de GDDR6X - sont dédiés à l'alimentation de la VRAM.

Nous pouvons voir aussi que des capteurs devraient être présents, et que bien entendu, le RGB n'a pas été oublié. NVIDIA a l'air d'intégrer en effet des puces pour la gestion de la ventilation et des loupiottes, ce qui devrait permettre une meilleure gestion de ces éléments. Il ne restera donc plus qu'à attendre notre analyse officielle sur le PCB final pour voir si entre notre boule de cristal et la réalité, des interférences en Wi-Fi 6 auront perturbé dame Irma. (source initiale : Videocardz)