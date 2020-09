C'est désormais dans 15 minutes que le caméléon va lancer officiellement Ampere pour Gaming. Ampere pour bosser avait fait forte impression, on espère donc que les choses marqueront les esprits sous le label Geforce. On attend de voir la RTX 2080 Ti reléguée à l'état d'objet antique, et surtout nous serons attentifs aux cartes Founders Edition. Le leak de la semaine dernière sera-t-il confirmé pour son gigantisme ? Bref, nous vous invitons à suivre cela sur ce billet, qui sera mis à jour au fur et à mesure des grosses annonces.

Les 2 liens possibles pour suivre :

Récapitulatif du keynote :