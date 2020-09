Et hop, un billet modding supplémentaire sur le Comptoir, la dernière fois nous vous parlions d'une création totalement chromée et transparente sur base d'un Corsair 570X. Pour le coup, nous allons changer de cap, pour retourner sur quelque chose de reposant, à l'instar du Timeless que nous vous avions présenté, mais cette fois-ci ce sera dans un format très compact. On vous présente donc un build sur la base d'un boitier assez méconnu du public, le Formd T1. On respire donc un bon coup, on se détend et on se laisse emporter par les quelques clichés que nous avons à vous proposer...

La création provient de chez allendreye et a été postée sur reddit avec le détail du matériel. On commence avec un cliché assez simple, la façade du boitier, en deux couleurs et un style monolithique assez sympathique. Le noir mat vient contraster avec le blanc, vous noterez que le setup a été mis en valeur pour la photo, avec des couleurs en totale harmonie. Le boîtier Formd T1 provient de la société Formdworks, qui produit des modèles mini-ITX en série très limitées.

La bête est équipée d'un processeur R7-3700X, monté sur une carte mère AM4 de chez Gigabyte au format Mini-ITX. A côté de tout ça, vous trouverez 16 Go de mémoire Corsair Vengeance LPX. Pour le GPU, nous avons le droit à une RTX 2080 SUPER, de quoi faire tourner l'ensemble des derniers jeux confortablement dans une résolution 1440p. Au niveau du stockage, on reste sur l'idéal dans les builds compacts, avec l'utilisation d'un SSD NVME Samsung 970 Evo 1 To, au format M.2. Pour alimenter la machine, rien de tel qu'une Corsair SF 600 W 80+ Platinum, totalement modulaire et en format SFX. Comme vous pouvez le constater, la configuration est réellement équilibrée, avec des choix assez judicieux sur les composants.

Pour refroidir les éléments, il fallait bien opter pour une boucle custom ! Franchement un ventirad top-flow aurait été littéralement moins sexy et probablement moins performant dans un tel build. Nous avons affaire à un tubing rigide bien pensé, tout a été calculé et optimisé pour rentrer dans ce petit boitier T1. Pour le coup, il n'était pas possible de positionner mieux qu'un 240 mm, surplombé de ses deux ventilateurs 120 mm Noctua chromax, mais cela suffira amplement pour refroidir le RYZEN et le GPU aux valeurs d'usine. Au watercooling, comme à l'habitude, on ne trouve presque que des composants de marque EKWB, mis à part la petite pompe de chez Alphacool.

Difficile de rentrer plus de choses dans ce modding, comme vous pouvez le voir il ne reste presque plus d'espace, même au niveau de la backplate de la carte graphique. C'est tout le challenge de monter des ordinateurs avec ce type de contrainte et il faut dire que pour le coup, l'exercice est parfaitement réussi. Esthétiquement, le choix du liquide blanc renforce l'aspect visuel avec la façade du PC et il en va de même pour les câbles blanc de chez pslate customs.

Processeur • AMD R7-3700X

Carte mère • Gigabyte X570 I AORUS PRO WIFI Mini ITX AM4

Carte graphique • Nvidia Geforce RTX 2080 SUPER

Boitier • FormD-T1 SFF

RAM • Corsair Vengeance LPX (2x8 Go)

SSD • Samsung 970 Evo 1 To M.2

HDD • yenapa ! Les hdd cé le passé

Alimentation • Corsair SF 600 W 80+ Platinum (SFX)

Radiateurs • EKWB CoolStream Classic SE 240

Waterblocks • EKWB EK-Quantum Velocity AM4 + EK-Vector RTX 2080

Pompe + réservoir • Alphacool Eisstation VPP + pompe VPP755 V.3

Ventilateurs • Noctua NF-A12x15 PWM Chromax

Et voilà, l'article touche à son terme, nous n'avons pas plus de clichés que ceux présentés ci-dessus et malheureusement, pas de section bonus pour le coup. En soi, cette création reste un assemblage - certes audacieux - de composants, mais aucune modification (à part sur le watercooling) n'a été faite en DIY. On restera admiratif de ces configurations en SFF, qui sont d'ailleurs de plus en plus à la mode et qui permettent quand même un gain de place assez conséquent sur le bureau. Bon, il est sûr que vous n'allez pas monter votre workstation bi-Xeon dans un tel boîtal, mais il est quand même possible de faire des configurations assez folles - surtout depuis qu'il y a Ryzen. Alors, un petit R9-3950X dans une boîte de 5L sous les 60 degrés, ça vous tente ?