Après le couac des cartes ROG Strix en Navi 10 de chez ASUS et les échanges sur qui est le responsable entre le fabricant et AMD, le Taïwanais a promis de reprendre les cartes graphiques concernées afin de corriger le défaut de serrage qui a été constaté. En attendant le retour d'un modèle flambant neuf, le comptoir avait réalisé un test préliminaire en corrigeant à la main la pression sur le GPU du radiateur, amenant à une amélioration drastique des performances pour une manipulation simple et au coût réduit.

Mais ASUS nous a fait parvenir un nouveau modèle, et nous avons donc pu refaire le test de manière officielle. Les résultats sont finalement meilleurs, certes moins impressionnants que ceux que nous avions eu, mais au moins ils sont sous garantie. Pour rappel, il vaut mieux renvoyer sa carte graphique - quitte à attendre quelques jours avant de la revoir - que de pratiquer une modification qui risque d'endommager votre GPU sans aucune garantie.

Petit rappel des vis qui posent problèmes et qui ont été modifiées. À lieu d'utiliser des rondelles, ASUS a plutôt mis des vis au filetage plus long

Qu'est-ce qui a été changé nous direz-vous ? Et bien c'est plutôt simple, les 6 vis concernées par l'erreur de filetage, qui cette fois permettent à ce que la carte soit bien collée au radiateur sans souci. Au-delà de cette modification, la carte reste la même, avec ses avantages et défauts. Bien entendu, l'influence d'une température globalement plus faible est surtout audible, puisque la ventilation est beaucoup plus calme. L'autre point est sur la chauffe globale et la durabilité de la carte sur le long terme, qui se sentira moins agressée par des températures qui grimpent vite. Pour les détails, nous vous invitons à lire de nouveau notre test donc, qui a été mis à jour en conséquence.