Quand ASUS a lancé ses cartes Strix basées sur Navi, de nombreux utilisateurs se sont plaints de températures élevées, comme le comptoir lors de son test de la RX 5700 XT. Si la conception des cartes Navi de la série TUF3 était biaisée et a nécessité une remise à jour du refroidisseur, ce n'était pas le cas avec les Strix. Toutefois à quoi cela était-il dû ? Il se trouve qu'AMD a recommandé aux constructeurs de n'assurer qu'une pression de 30 à 40 psi sur le GPU. Or après investigation par sa branche R&D, ASUS s'est rendu compte que le GPU pouvait supporter sans faillir une pression de 50 à 70 psi, avec une moyenne/compromis de 60.

Avec ce nouveau serrage de vis (en fait changement pour des vis de serrage plus longues capables d'exercer ladite pression), ASUS a permis à ses cartes de rentrer dans les rangs, et d'offrir des températures dignes. Le transfert de chaleur se faisant mieux, le problème était résolu. Le Taiwanais a répertorié toutes les séries touchées, et procèdera à l'échange gratuitement. Toutefois, avec l'affaire du coronavirus, le constructeur stipule que les délais de traitement peuvent être allongés. Il est également important de noter que toutes les cartes produites depuis janvier 2020 sont de la nouvelle série. Alors on imagine qu'ASUS ne doit pas spécialement être content du cahier des charges et des contraintes AMD qui vont lui coûter des ronds. (Source Guru3D, Overclock3D)