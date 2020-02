Nous vous parlions mercredi des problèmes identifiés par ASUS au sein de ses cartes ROG Strix pour le GPU Navi 10 de chez AMD. Bien entendu, comme il faut chercher un responsable, l'entreprise cherche à se dédouaner sur AMD afin d'éviter d'être prise pour responsable, malgré tout le mal reste fait, des centaines - voire des milliers - de cartes sont touchées par une erreur de conception sur la taille des vis employées. Mais quel est le souci techniquement et pourquoi est-il présent ? Petites explications du comptoir, avec pour le coup une mise à jour du test de la ROG Strix RX 5700 XT.

Pour comprendre comment cela est possible, les vis utilisées pour le serrage du radiateur principal sont particulières. En effet, afin de gérer correctement le serrage selon les demandes de chez AMD ou NVIDIA, le fabricant stoppe le filetage - la partie qui peut être vissée - à un point précis, permettant de ne pas trop écraser les composants par une pression inadéquate. Or le problème, c'est que ces vis ne sont pas adaptées au PCB et au radiateur, ce qui fait que par endroit la pression est légère, voire que celle-ci est tout simplement inexistante comme sur les VRM. Nous laisserons les théories de côté pour savoir comment cela est apparu, le mal est fait maintenant.

Sur cette animation, nous pouvons voir un vide existant entre le PCB et le radiateur, vis totalement serrées

Il faut donc revoir cette pression, quitte à ce qu'elle soit plus forte, ou tout du moins recommandée. Pour cela, les vis des VRM ont été changées pour des versions à filetage complet, et les vis du GPU seront aidées d'une rondelle de 1 mm d'épaisseur pour augmenter la pression en réduisant la butée existante. Pour les vis des VRM, des modèles de type M.2 de 6 mm avec un pas de vis de 0,4 mm ont été employés. L'objectif est de voir si avec de simples modifications, le comportement de la carte diffère totalement. Bien entendu, pour réaliser le test nous utiliserons notre classique scène de Geralt et son regard d'acier portant sur l'horizon sauvage de Novigrad.

Modifications effectuées par le comptoir (non officielles)

Au final, comment interpréter les résultats ? Le principe est simple, revoir la pression pour la rendre plus équilibrée et élevée a un effet direct sur la température du GPU, encore plus sur celle du Hot Spot. Avec 11 °C d'écart et 20 °C sur le Hot Spot, le tout en sachant que la carte de chez ASUS atteignait le maximum de 110 °C, limitant la température GPU à 80 °C, cela fait un écart énorme sur l'ensemble de la carte. Il en va de soi que cela influence énormément le résultat global :

La carte est plus silencieuse, passant de 100 % de ventilation à 39 % en moyenne.

Les fréquences et la puissance sont plus stables, réduisant les retours bureaux en jeu.

Les autres composants sont plus chauds cependant, phénomène dû à la dissipation de la chaleur du GPU, mais avec des températures restant correctes.

Il ne reste plus qu'aux possesseurs des cartes concernées par le problème de réaliser un retour auprès du fabricant, qui a garanti de le prendre en charge - mais avec un délai logistique à prévoir. Pour les plus impatients qui n'ont pas peur de perdre la garantie, il reste possible de revoir soi-même la pression exercée sur le GPU et les VRM, cependant cela est à vos risques et périls, la pression pouvant cette fois devenir trop forte pour le GPU sur le long terme.

Graphes de comparaison sur notre banc de test : en haut, le graphique de fréquence, en bas la comparaison des températures