Il y a un gros mois, un twittos nommé Kittycorgi avait donné des "informations" sur les futures puces Ampere. Évidemment, l'approche du GTC attise les convoitises, mais tout cela reste bien consensuel, pour ne pas dire parfaitement officieux. Pour rappel, vous pouvez consulter le billet publié qui reprenait le truc, avec les choses décrites comme plausibles différenciées de celles douteuses. Mais il a mis à jour son Twitter, et là ça commence à faire beaucoup.

Selon lui, et ses "sources", le gros GPU Ampere, alias le GA100, serait gravé en 7nm. Jusque-là pas de risque majeur, on s'en doute grandement. Par contre la surface du die serait de 826mm². Il est vrai que c'est gigantesque, surtout pour une puce gravée en 7nm, pour mémoire le TU102 est déjà conséquent en 12nm, et mesure déjà 754mm². La densité en transistors devrait exploser si une telle puce arrive. Toutefois, on suppose que les performances en rastérisation et en raytracing vont vraiment augmenter, surtout les secondes, avec un possible doublement, et tout ceci n'est pas gratuit en transistors. Certes on se doute que le gros GA100 sera balèze, mais à hauteur de 826mm², on n'en sait rien, aussi on attendra sagement le salon qui se tiendra du 22 au 26 mars prochain, dans moins d'un mois on devrait découvrir l'architecture uniquement.