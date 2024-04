EK met à jour son offre Direct Die et admet ses erreurs (mais pas trop quand même)

Début 2023, EK lançait un arsenal pour décapsuleurs. Non, pas le truc qui sert à ouvrir votre binouze le soir, on parle ici des aventuriers de salon qui ne se contentent pas d’utiliser leur CPU tel qu’il leur a été livré. Au lieu de cela, ils préfèrent retirer le heatspreader, ou la petite capsule métallique qui protège le processeur, afin de refroidir son die en direct, sans autre intermédiaire qu’un peu de pate thermique. Il faut dire que chez Intel comme chez AMD, le contact entre les dies processeur et ce fameux heatspreader laisse parfois à désirer, de sorte que la pratique du delidding — qu’on pourrait traduire par décapsulage en langue de Molière —permet fréquemment de gagner une vingtaine de degrés. Par exemple ici ou là.

A l’époque, l’offre consistait en un outil et un waterblock, développés en collaboration avec DerBauer, l’instigateur du Dr Delid chez AquaComputer, ou du Delid Die Mate, vendu par Caseking. Le bonhomme n’en est donc pas à son coup d’essai. Cela dit ce lancement s’était rapidement transformé en fiasco pour EK. L’outil, qui consiste à pousser le heatspreader afin de le désolidariser du PCB, présentait parfois des défauts de fabrication. Et vu l’aspect délicat de l’opération — 1 mm de trop peur venir endommager les composants autour du die — les clients n’étaient pas forcément extatiques.

Pire encore, la fixation du waterblock posait également problème. Puisqu’il était impossible d’utiliser l’énorme pression des ressorts habituels, au risque d’abîmer le die — rappelez-vous vos Athon XP ! — EK a cette fois eu recours au Die Guard, une espèce de plaque qui venait remplacer le mécanisme de rétention du socket et protéger le processeur, mais surtout faisait office de cale pour le waterblock. Ce dernier venait appuyer sur le Die Guard, et en principe, devait donc être pile au même niveau que le die du processeur. Manque de bol, un léger écart dans l’épaisseur de cette plaque a conduit certains utilisateurs à constater une surface de contact moins qu’optimale.

Le Die Guard, une plaque censée éviter que vous n'écrasiez le die de votre CPU... mais parfois, elle empêchait aussi de le refroidir correctement.

Aujourd’hui, EK tente donc de corriger ce fiasco. Pour s’excuser, la marque offre donc un kit de cold plate — la plaque qui sert d’interface entre l’eau du circuit de watercooling et le die du processeur — et de die guard gratuit pour tous ceux qui auraient rencontré des problèmes avec leur achat initial. C’est un peu la moindre des choses quand vous achetez un kit à 356 € et que vous vous retrouvez avec des perfs dignes d’un ventirad à 15 €, mais on se félicite qu’il n’ait fallu que 15 mois pour en arriver à cette conclusion. Si après ça, votre installation ne fonctionne toujours pas, EK vous offrira un remboursement complet. Ah bah enfin ! Et si ça ne suffisait pas, et que malgré toutes ces aventures vous souhaitez quand même leur donner une seconde chance, ils vous offrent en prime un bon d’achat pour une réduction de 15 % sur le nouveau Velocity² Direct Die. On a du mal à comprendre qui serait assez fou pour saisir l’offre étant donné qu’il s’agit toujours du même socket LGA 1700, et donc des mêmes processeurs, mais après tout, le nouveau venu à un sacré look, comme toujours chez EK.

Admirez cette cold plate avec 2 inserts pour les différents chiplets des Ryzen 7000.

Celaaaa dit, et on en arrive enfin à la petite nouveauté du jour, en plus de la nouvelle version de son waterblock Direct Die pour LGA 1700, EK lance en prime une variante pour AM5, éligible aux 15 % de réduction ! Si vous avez changé de bord depuis la dernière fois, c'est l'occasion qui fait le laron. Alors certes, on pouvait déjà installer un ventirad Noctua, via le kit NM-DD1, ou même utiliser le Mycro Direct-Die de Thermal Grizzly, mais l’offre EK a quand même une sacrée gueule. On regrettera cependant le look beaucoup moins original de la version AM5, mais si vous aimez les jeux de hasard, ça peut être une assez bonne expérience. Fort heureusement, on peut espérer que tous ces déboires sont loin derrière puisque pour ses deux nouveaux waterblocks, EK abandonne le Die Guard et a préféré 4 entretoises directement attachées au waterblock, qui viendront donc reposer sur le PCB et ainsi éviter de détruire le die CPU, quand bien même vous serreriez ça comme un gros bœuf.

Dommage que le Velocity² Direct Die AMD Ryzen n'ait pas autant de gueule que la version Core.

En bonne annonce à la mode 2024, aucun prix n’est communiqué — manquerait plus qu’on ait toutes les infos en une fois hein ? — mais on peut aisément s’attendre à un tarif avoisinant les 200 €, auxquels il faudra rajouter le kit de delid bien entendu. Tout ça pour un waterblock qui ne comporte aucune garantie quant à sa compatibilité avec les prochaines générations de processeurs. Mais ne vous en faites pas, EK sortira bien un kit d’adaptation le cas échéant.