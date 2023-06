Pendant que les 4060 fuitent, les RX 7600 baissent... Et l'hypothÃ©tique dissipateur FE 4 slots refait surface en mode KaijÅ«

Sauf à errer dans une grotte ou dans un submersible à la recherche de solitude, vous savez sans doute que, faisant suite à la RTX 4060 Ti 8 Go sortie le 24 mai dernier, suivie le lendemain par la RX 7600, la RTX 4060 8 Go « tout court » va pointer le bout de ses transistors dans deux jours, le 28 juin à 15h pétantes, et la RTX 4060 Ti 16 Go suivra courant juillet, rendant ce GPU peut-être un peu plus intéressant. Chez NVIDIA on doit être un peu conscients que leur segmentation sur ce cœur de gamme n'emballe pas trop les foules, aussi c'est eux même qui teasent celle qui arrive dans 2 jours : d'une part en jouant sur la corde écolo comparant en quelque sorte les perfs per watt dans des slides — forcément très objectifs — présentant la RTX 4060 / 115W TGP vs une RTX 3060 / 170W TGP avec, sur une base de 10 à 20 heures de jeu hebdomadaire, un gain pécuniaire de quelques euros à l'année. En France au tarif actuel, sur la même base horaire, on peut l'estimer à... 15 € / an, une dinguerie, surtout si on met en rapport le coût écologique de la fabrication et des changements de matériels pas vraiment motivés par autre chose que d'avoir le dernier truc dans son PC, plutôt qu'un gap de performance réellement parlant, hors gains cantonnés à un artifice de gamme, comme le DLSS 3.

D'autre part en allant même jusqu'à confirmer la date de sortie au détour d'un tweet, alors qu'ils laissent généralement cette basse besogne aux médias. Bref, on peut pas dire que la politique opérée autour de cette gamme RTX 4000 soit des plus vertueuse en dépit — ou peut-être à cause du fait que ! — de la domination outrageante de NVIDIA sur le segment, et son avance technologique incontestable avec la génération Ada Lovelace. Les fuites annoncent un gain de l'ordre de ~20 % en 1080p de la 4060 8 Go face à la 3060 12 Go mais reste en deçà de la 3060 Ti, soit ce qu'annonce pour une fois NVIDIA sur ses slides promotionnels. Bien sûr, l'écart se creuse très nettement une fois le DLSS 3 dans la boucle.

Anticipant cela, il semblerait qu'AMD opère de son côté une baisse de tarif sur sa meilleure concurrente en place, à savoir la RX 7600, originellement placée à 299 €. On peut en effet la trouver à l'étranger aux alentours des 259 $, sans que cette hypothétique consigne soit encore répercutée chez nous.

Un prototype 4 slots, vu de dessous : un bout du PCB du GPU serait donc parallèle à la mobo, avec une proximité plutôt malvenue avec le slot PCIe. Vous avez dit étrange ?

Et pendant ce temps-là, parce qu'il ne faut jamais rester inactif sur un marché, de nouveaux clichés d'un dissipateur FE 4 slots refait des apparitions sur twitter, sans que l'on sache vraiment à quoi est ou était destiné ce proto. On parle d'une RTX 4090 Ti, qui serait bien peu opportun d'arriver sans être gravé en 3 nm rendant de facto un tel dissipateur caduc. On parle alors d'une TITAN de génération ADA, le retour de la gamme éponyme. Le plus troublant avec ce truc improbable, c'est que la rumeur traine depuis des mois et gagne en détail à chaque fois.