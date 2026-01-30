State of the Game 2026 : lâ€™IA gÃ©nÃ©rative inquiÃ¨te les professionnels du jeu vidÃ©o

Le GDC a publiÃ© lâ€™Ã©dition 2026 de son rapport State of the Game Industry. Comme son nom lâ€™indique, il tente de capter les tendances en matiÃ¨re de dÃ©veloppement de jeux vidÃ©o â€” du moins, en grande partie celles Ã lâ€™Å“uvre outre-Atlantique.

Certes, entre un GOTY dÃ©veloppÃ© par un studio franÃ§ais et de nombreux jeux chinois et sud-corÃ©ens qui monopolisent le haut du classement Steam (il y a un jeu sud-corÃ©en, PUBG, et un autre chinois, Delta Force, dans le Top 6 du moment), et sans mÃªme parler du marchÃ© mobile, le secteur est tellement vaste et hÃ©tÃ©roclite qu'il serait ambitieux d'en dresser un panorama exhaustif et dÃ©taillÃ©. Lâ€™Ã©tude apporte cependant quelques enseignements intÃ©ressants.

Des visuels de Black Ops 7 qui ont fait rÃ©agir

MÃ©thodologie

En prÃ©ambule, comme indiquÃ© plus haut, soulignons que les rÃ©pondants sont trÃ¨s majoritairement situÃ©s aux Ã‰tats-Unis. De maniÃ¨re plus gÃ©nÃ©rale, dÃ¨s le premier paragraphe, les auteurs du rapport indiquent que les modifications apportÃ©es Ã lâ€™enquÃªte 2026 rendent les comparaisons dâ€™une annÃ©e sur lâ€™autre dÃ©licates. Ils invitent Ã attendre lâ€™Ã©dition 2027 pour confirmer ou infirmer les tendances observÃ©es. Dans lâ€™ensemble, les enquÃªteurs ont tentÃ© dâ€™augmenter la part de rÃ©pondants hors Ã‰tats-Unis, tout en reconnaissant que cet Ã©chantillon reste largement surreprÃ©sentÃ©.

Ils ont Ã©galement cherchÃ© Ã Ã©largir Ã davantage de mÃ©tiers, en incluant par exemple plus dâ€™investisseurs ou de commerciaux. Le trio de tÃªte reste cependant composÃ© de professionnels du game design, de la programmation et de lâ€™artistique. MÃªme volontÃ© de diversification pour les annÃ©es dâ€™expÃ©rience ainsi que la taille des structures.

Nous avons mis lâ€™accent sur la partie dÃ©veloppement. Le dÃ©but du rapport portraiture les consommateurs de jeux vidÃ©o, tandis que la derniÃ¨re partie aborde les stratÃ©gies de monÃ©tisation. Vous trouverez le lien en fin dâ€™article si vous souhaitez complÃ©ter avec ces aspects.

Les dÃ©veloppeurs de JV s'inquiÃ¨tent pour leur job

Pour la partie que nous avons retenue, le point central du rapport a bien sÃ»r trait Ã lâ€™IA gÃ©nÃ©rative. Petite digression pour rappeler quâ€™Ã la mi-janvier, Valve a modifiÃ© sa politique de transparence en la matiÃ¨re. DÃ©sormais, les studios nâ€™ont plus Ã dÃ©clarer le recours Ã lâ€™IA en tant quâ€™outil de productivitÃ© dans le cadre du dÃ©veloppement. Ils sont juste invitÃ©s Ã dÃ©clarer du contenu produit par de lâ€™IA gÃ©nÃ©rative au sein du jeu et directement Â« consommÃ© Â» par le joueur. Lâ€™approche est sÃ»rement moins hypocrite quâ€™autrefois. Cela reste nÃ©anmoins dÃ©claratif. Et de toute faÃ§on, si aujourdâ€™hui certains s'entÃªtent Ã dÃ©busquer le recours Ã lâ€™IA dans telle ou telle production, en particulier au niveau des visuels, cette vigilance finira par devenir caduque Ã mesure que les outils se perfectionneront. D'autant qu'abstraction faite dâ€™erreurs ou dâ€™incohÃ©rences manifestes, le mauvais goÃ»t nâ€™a a priori pas attendu lâ€™IA : les skins hideux et les visuels douteux ne datent pas dâ€™hier. AprÃ¨s, ne dÃ©voyons pas leur Â«â€¯combatâ€¯Â» : beaucoup le font pour mettre en lumiÃ¨re lâ€™impact dÃ©lÃ©tÃ¨re sur lâ€™emploi.

Quoi quâ€™il en soit, du cÃ´tÃ© des professionnels du jeu vidÃ©o, 36 % des travailleurs du secteur dÃ©clarent utiliser des outils dâ€™IA gÃ©nÃ©rative dans leur activitÃ© quotidienne. Ã€ en croire le rapport, la pratique est bien plus rÃ©pandue dans les sociÃ©tÃ©s dâ€™Ã©dition (58 %) que dans les studios de dÃ©veloppement (30 %). Lâ€™usage le plus courant concerne la recherche ou le brainstorming (81 %), suivi des tÃ¢ches quotidiennes, comme la rÃ©daction dâ€™e-mails, et de lâ€™assistance au code (47 % chacun), puis du prototypage (35 %). Pour les LLMs, ChatGPT est le plus plÃ©biscitÃ© avec 74 % ; suivent Google Gemini (37 %) et Microsoft Copilot (22 %).

Nonobstant, plus de la moitiÃ© (52 %) des professionnels de lâ€™industrie du jeu vidÃ©o estiment que lâ€™IA gÃ©nÃ©rative a un impact nÃ©gatif sur le secteur. Ils Ã©taient 30 % Ã penser de mÃªme lâ€™an dernier, et 18 % lâ€™annÃ©e encore dâ€™avant. Les avis les plus dÃ©favorables se retrouvent chez ceux qui sont directement impliquÃ©s dans le processus crÃ©atif : professionnels des arts visuels et techniques (64 %), du game design et de la narration (63 %), puis de la programmation (59 %).

Cette dÃ©prÃ©ciation sâ€™explique certainement par les rÃ©percussions sur le marchÃ© de lâ€™emploi. Le rapport relÃ¨ve que plus dâ€™une personne interrogÃ©e sur quatre (28 %) a Ã©tÃ© licenciÃ©e au cours des deux derniÃ¨res annÃ©es ; cette proportion grimpe Ã presque un tiers (33 %) aux Ã‰tats-Unis. La moitiÃ© des sondÃ©s indiquent que leur employeur actuel (ou le plus rÃ©cent) a procÃ©dÃ© Ã des licenciements au cours des douze derniers mois. Les employÃ©s des studios AAA sont particuliÃ¨rement touchÃ©s : deux tiers des rÃ©pondants issus de ces structures dÃ©clarent que leur entreprise a menÃ© des licenciements. Du cÃ´tÃ© des studios indÃ©pendants, un tiers des personnes interrogÃ©es rapporte la mÃªme situation.

Pessimisme qui se retrouve forcÃ©ment chez les Ã©tudiants du secteur. PrÃ¨s de trois quarts (74 %) se disent Â« inquiets quant Ã leurs perspectives dâ€™emploi dans le secteur du jeu vidÃ©o Â».

DÃ©sormais, seulement 7 % des questionnÃ©s considÃ¨rent que lâ€™IA gÃ©nÃ©rative a un impact positif sur lâ€™industrie du jeu vidÃ©o ; ils Ã©taient 13 % dans le rapport GDC 2025. Pour faire Ã©cho Ã ce qui prÃ©cÃ¨de et bien illustrer le schisme, ce sont les cadres dirigeants et les individus ayant des fonctions commerciales et opÃ©rationnelles qui sont les plus favorables Ã ces outils (19 % dans les deux cas).

Moteurs et plateformes

Terminons par quelques mots sur les moteurs et le hardware. Feignez lâ€™Ã©tonnement, lâ€™Unreal Engine est le plus populaire : 42 % des dÃ©veloppeurs lâ€™exploitent comme moteur principal. Son dauphin, qui s'est d'ailleurs invitÃ© dans Fornite, est Unity, avec 30 %. Pas de surprise non plus pour la rÃ©partition : les studios qualifiÃ©s de AAA et AA privilÃ©gient la solution dâ€™Epic Games, alors que les dÃ©veloppeurs indÃ©pendants ont plus dâ€™accointance pour Unity.

Enfin, le PC reste la plateforme numÃ©ro 1 auprÃ¨s de dÃ©veloppeurs. Par ailleurs, 28 % d'entre eux sâ€™attellent Ã optimiser leurs titres pour le Steam Deck. 40 % se dÃ©clarent Â« intÃ©ressÃ©s par le dÃ©veloppement sur Steam Deck Â», quand 39 % pensent de mÃªme pour la Nintendo Switch 2. Notez Ã©galement le gap d'intÃ©rÃªt entre PS5 est Xbox Series, avec du 40 % vs 20 % â€” vraisemblablement pour des considÃ©rations liÃ©es au parc de machines, mais aussi, peut-Ãªtre, Ã cause de la Xbox Series S dont la faiblesse a Ã©tÃ© caractÃ©risÃ©e comme problÃ©matique par plusieurs studios.