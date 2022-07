Pendant des mois, 18 quasiment, les constructeurs de cartes graphiques ont vendu à tour de bras, il en a résulté des bilans financiers pharaoniques. Mais depuis des mois, les prix fondent, revenant au MSRP, et même parfois moins comme c'est le cas en Chine. Le marché de l'occasion est inondé de cartes ayant miné, mais proposées avec facture la plupart du temps et à un prix défiant toute concurrence, d'où qu'elle vienne. Bref, ça ne se vend plus, et donc il faut trouver un moyen d'écouler les stocks en vue de faire place nette à la prochaine génération qui aimerait arriver cette année.

La solution : le retour du bundle de jeux ! Inciter, quand ça ne marche plus, voilà ce qu'AMD et NVIDIA ont trouvé. Chez les rouges, si vous achetez une carte RDNA 2 depuis la RX 6400 à la RX 6950 XT, vous obtiendrez le jeu Saint Row. Il est amusant de constater que même une RX 6400 y a droit, alors qu'auparavant, jamais une carte d'entrée de gamme ne prétendait à un jeu. Si vous achetez une carte de la série RX 6600 (6600 XT et 6650 XT) et plus gros jusqu'à la RX 6950 XT, vous pouvez rajouter le jeu Forspoken qui vient d'être repoussé à janvier 2023. ET si vous achetez une carte depuis la RX 6700 à la RX 6950 XT, vous pouvez ajouter un 3e jeu qui est Sniper Elite 5.

Les verts ont aussi le leur désormais. Pour tout achat de carte graphique depuis la RTX 3080 (10 ou 12 Go) jusqu'à la RTX 3090 Ti, ou d'un portable équipé de l'une des mêmes références, ou d'un PC desktop associé à l'une des cartes éligibles, vous repartirez avec Tokyo Ghostwire, Doom Eternal, et ses deux DLC The Ancients Gods. C'est pas mal là aussi, sauf que le caméléon aurait pu y adjoindre les RTX 3070 et 3070 Ti, qui ne sont quand même pas données, ou leur octroyer un bundle moindre par exemple.

En tout cas, c'est signe que les choses vont bouger !